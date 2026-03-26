Pietuszewski w seniorskiej kadrze, a co zrobiła jego mama. Potwierdziły się doniesienia

Pietuszewski wciąż jest niepełnoletni, więc za jego decyzje odpowiadają rodzice. Jego mama, Iwona Pietuszewska, postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i umożliwiła synowi szybszy rozwój. Jej decyzja zmieniła wszystko.

Oskar Pietuszewski powołany do seniorskiej reprezentacji Polski

Jan Urban zdecydował i powołał po raz pierwszy 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, by ten zagrał w barwach seniorskiej reprezentacji Polski. Nastolatek od kilku tygodni robi prawdziwą furorę w barwach FC Porto, w którym grają również dwaj inni Polacy - Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Pietuszewski popisał się już trzema golami w barwach swojego klubu, a wystąpił na boisku dopiero siedmiokrotnie. To pokazało drzemiący w nim ogromny potencjał. Kibice liczyli na to, że będą mogli podziwiać grę Pietuszewskiego w barażach do nadchodzącego mundialu. Wszystko pozostało w rękach Urbana, który dał młodemu zawodnikowi pierwszą szansę i chciał zobaczyć go na zgrupowaniu.

Oskar Pietuszewski mógł się przenieść dzięki decyzji mamy

Takiego szału by jednak nie było, gdyby nie decyzja mamy Pietuszewskiego, Iwony. Na co dzień piłkarz mieszkał w Białymstoku i rozwijał się pod skrzydłami Jagielloni, grając zarówno w pierwszej, jak i drugiej drużynie. Wyjazd poza Polskę był logistycznie trudnym rozwiązaniem. Zawodnika wciąż dotyczy obowiązek szkolny, a za rok chciałby on zdawać maturę, wciąż musiał więc orbitować wokół polskiej szkoły.

18. urodziny Pietuszewski będzie obchodził 20 maja. Jego mama, pracująca na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, musiała podjąć trudną decyzję. Ostatecznie postanowiła przenieść się na stałe ze swoim synem do Portugalii, by ten mógł bez przeszkód grać w FC Porto i tam dogląda jego spraw. Za swoje działanie została pochwalona m.in. przez marszałka województwa.

"Całe województwo podlaskie obserwowało piękną więź między matką a synem, kiedy nastoletni Oskar Pietuszewski, po strzeleniu pierwszej bramki dla Dumy Podlasia Jagiellonii Białystok, pobiegł ucałować i wyściskać mamę, Iwonę Pietuszewską. Dzisiaj Pani Iwona, wieloletni pracownik urzędu marszałkowskiego, przenosząc się z synem do Portugalii, zostawiła nam najbardziej obecnie pożądany w Podlaskiem skarb kibica - koszulkę FC Porto z magicznym numerem 77. Brawo Oskar, Brawo Mama. Trzymamy kciuki" - pisał marszałek województwa, Łukasz Prokorym.

Rozwiń

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski BRUNO DE CARVALHO AFP

