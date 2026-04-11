Pietuszewski obiektem zainteresowań, trener Porto już zabrał głos. Jest komunikat

Po debiucie w barwach seniorskiej reprezentacji Polski przy okazji marcowych baraży o kwalifikację na mistrzostwa świata Oskar Pietuszewski wrócił do FC Porto i po zaledwie kilku dniach wystąpił w meczu z Famalicao. Mecz ten rozpoczął od pierwszego gwizdka, lecz nie mógł zaliczyć go do udanych.

17-latek zakończył swój udział w nim już po 45 minutach i nie wyszedł na murawę na drugą połowę. Z tego względu wokół Polaka wybuchła niemała burza. W międzyczasie "Smoki" zremisowały w Lidze Europy z Nottingham Forest (1:1), natomiast w niedzielę dojdzie do starcia z Estorilem w Liga Portugal.

Na poprzedzającej spotkanie konferencji prasowej z udziałem Francesco Farioliego jak bumerang powrócił temat Pietuszewskiego. Szkoleniowiec zespołu przyznał, że rozmawiał z zawodnikiem ws. ostatniego meczu i jego decyzji o zdjęciu go po zaledwie pierwszej części meczu.

- Zamieniłem kilka słów z Oskarem Pietuszewskim w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy wrócił z reprezentacji i po meczu z FC Famalicao, ponieważ uznałem, że ważne jest wyjaśnienie moich decyzji - powiedział.

Farioli docenia Pietuszewskiego. Jednocześnie apeluje ws. Polaka

Do tego wskazał, że oczekiwania do piłkarza powinny być nieco mniejsze. Zaznaczył, jaką drogę do Porto przeszedł Polak oraz w jak krótkim czasie stał się kluczowym zawodnikiem. Mimo to, jego zdaniem należy pamiętać, że Pietuszewski dalej ma 17 lat i nie każdy kontakt z piłką będzie oznaczać gola bądź asystę.

- Jeśli pomyślimy o tym, jak zmieniło się jego życie w ciągu dwóch miesięcy, to jest to niesamowite. Od gry za polską granicą, w dobrym klubie, ale daleko stąd, po przyjazd do klubu tej wielkości, na pierwsze doświadczenie za granicą, gdzie był postrzegany jako zawodnik z potencjałem rozwoju przez dwa lub trzy lata, zanim zrobi kolejny krok, i stał się tak ważnym zawodnikiem, ciężar na jego barkach jest zupełnie inny, a oczekiwania są teraz bardzo wysokie. Za każdym razem, gdy dotyka piłki, wszyscy oczekują gola lub asysty, ale to nieprawda - uzupełnił.

Mecz Estoril - FC Porto odbędzie się w niedzielę 12 kwietnia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:30. Poza Pietuszewskim w barwach aktualnego lidera Liga Portugal występuje również Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

Trener FC Porto - Francesco Farioli i Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA / AFP / IMAGO/NEWSPIX.PL AFP

