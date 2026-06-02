Pietuszewski nagle opuścił zgrupowanie. Osobiste przyczyny. Wiadomo, co z meczem z Nigerią

Towarzyskie rywalizacje z Ukrainą i Nigerią to dla Jana Urbana ostatnie sprawdziany przed Ligą Narodów, w której reprezentacja Polski powalczy o powrót do dywizji A. Jak na razie pierwszy sprawdzian wypadł z wynikiem niedostatecznym, bo Biało-Czerwoni w słabym stylu przegrali we Wrocławiu z naszymi wschodnimi sąsiadami 0:2 Po tym spotkaniu na selekcjonera oraz piłkarzy wylała się dość spora fala krytyki.

Ocena postawy zawodników była jednoznaczna - zagrali bardzo słaby mecz, co i tak jest stwierdzeniem eufemistycznym. Szansą na rehabilitacje będzie środowe spotkanie z Nigerią. Zespół z Afryki, podobnie jak ekipa trenera Urbana, nie zagra na zbliżających się mistrzostwach świata. Dla obu zespołów będzie to więc okazja na kolejne testy. Jednak polscy kibice liczą, że tym razem Biało-Czerwoni zagrają zdecydowanie lepiej.

Pietuszewski opuścił zgrupowanie. Ważny powód zawodnika

Być może kolejną szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności dostanie Oskar Pietuszewski. Młody skrzydłowy od dawna jest na ustach polskich kibiców, bo po transferze do FC Porto spisuje się świetnie i jest jedną z ważniejszych postaci świeżo upieczonych mistrzów Portugalii. Okazuje się jednak, że 18-latek przed spotkaniem z Nigerią musiał wyjechać z Warszawy i udać się do Białegostoku, dlatego nie trenował we wtorek z kadrą.

Wszystko za sprawą kolejnych egzaminów maturalnych. O nieobecności Pietuszewskiego na zgrupowaniu poinformował Dominik Wardzichowski z portalu Sport.pl. "Oskar Pietuszewski nie trenuje z kadrą dzień przed meczem z Nigerią. Pojechał do Białegostoku dokończyć matury. W środę ma być do dyspozycji selekcjonera. Michał Skóraś już z drużyną" - czytamy we wpisie dziennikarza w mediach społecznościowych.

Z kolei portal WP SportoweFakty ustalił, że Pietuszewski przystąpił do matury z matematyki w ramach terminu dodatkowego. Wcześniej były piłkarz Jagiellonii Białystok podchodził do egzaminów z innych przedmiotów, a po maturze z języka polskiego wyznał w rozmowie z mediami, że jest z niej zadowolony.

Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski po meczu Szwecja - Polska, 31.03.2026 r.





