Ostatni raz FC Porto sięgnęło po tytuł mistrzów Portugalii w 2022 roku. Od tego czasu "Smoki" musiał trzykrotnie uznać wyższość swoich dwóch największych ligowych konkurentów: Benfiki Lizbona (2022/2023) oraz Sportingu Lizbona (2023/2024, 2024/2025).

W lipcu 2025 roku zarząd zespołu podjął decyzję, która miała okazać się strzałem w dziesiątkę. Na stanowisko trenera drużyny zatrudniony został włoski szkoleniowiec Francesco Farioli. Pod jego skrzydłami drużyna przeżyła obecnie prawdziwy renesans.

W ligowych zmaganiach FC Porto jest ekipą niemal perfekcyjną. Farioli i spółka zaliczyli 25 zwycięstw, 4 remisy oraz tylko 1 porażkę. Na fotelu lidera tabeli znajdują się oni nieprzerwanie od sierpnia 2025 roku.

Transfer Pietuszewskiego "zweryfikowany". Oto, co sądzą o nim Portugalczycy

Do zakończenia ligowych zmagań pozostały jeszcze 4 kolejki. Mimo to dziennikarze portalu "A Bola" już teraz pokusili się o małe podsumowanie poczynań FC Porto. Pomimo odpadnięcia z tegorocznej edycji pucharu Portugalii oraz Ligi Europy, praca Fariolego została oceniona bardzo pozytywnie. Jego głównym zadaniem na ten sezon było bowiem ponowne wprowadzenie FC Porto na szczyt portugalskiego futbolu. Póki co, włoski trener wywiązuje się z tego perfekcyjnie.

Eksperci z Półwyspu Iberyjskiego wskazali także kilka przełomowych momentów, wśród których wyróżniono między innymi zimowe okno transferowe. To właśnie wtedy szeregi FC Porto zasilili: Thiago Silva, Seko Fofana oraz oczywiście Oskar Pietuszewski. Werdykt ws. powyższych ruchów mógł być tylko jeden - wszystkie one były kluczowe w pobudzeniu drużyny, która na początku roku zaczęła łapać wyraźną zadyszkę.

- Po imponującej pierwszej połowie sezonu, FC Porto nieco osłabło, ale nie zwolniło tempa. Fakt, że zarząd klubu przeprowadził chirurgiczne działania na styczniowym rynku transferowym, również okazał się cennym wsparciem, zwłaszcza po pozyskaniu Thiago Silvy, Fofany i Oskara Pietuszewskiego - zawodników, którzy dodali jakości drużynie i poszerzyli pole manewru trenera - piszą dziennikarze portalu "A Bola".

17-latek z kraju nad Wisłą wszedł do nowej ekipy naprawdę dobrze. W tamtejszej ekstraklasie rozegrał dotychczas 12 spotkań, notując 3 gole oraz 2 asysty. Jego występy nie raz wprawiały portugalskich ekspertów w zachwyt, czego odzwierciedleniem była masa pochwał, kierowanych w stronę genialnego polskiego nastolatka.

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP

Oskar Pietuszewski BRUNO DE CARVALHO AFP

