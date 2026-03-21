Pietuszewski na ustach Portugalczyków. Nagle włączyła się legenda. Te słowa pójdą w świat

Oskar Pietuszewski tematem dyskusji w środowisku polskiej piłki był od dłuższego czasu. Wielu ekspertów regularnie zastanawiało się nad potencjalnym powołaniem do dorosłej reprezentacji. Do minionej zimy argumentem był fakt, że Pietuszewski występował jedynie w naszej PKO BP Ekstraklasie, a nie jakiejś mocnej europejskiej lidze.

W styczniu ta sytuacja się zmieniła. Pietuszewski odszedł bowiem z Jagiellonii Białystok do FC Porto i jasne stało się, że jeśli tam pokaże podobny poziom, to wątpliwości nie będzie. 17-latek swoją grą w nowych barwach jak na razie zachwyca, a może nawet szokuje, bo wygląda znakomicie.

Głośno o Pietuszewskim. Nagle wkroczyła legenda

To sprawiło, że doczekał się powołania od Jana Urbana, a o nim samym w Portugalii mówi się bardzo dużo. W Polsce również jego występy są szeroko dyskutowane. W rozmowie z "Super Expressem" swoimi spostrzeżeniami na temat Polaka podzielił się były piłkarz Porto - Raul Meireles.

- Wejście do ligi ma bardzo obiecujące. Mówimy o bardzo młodym zawodniku, który bez kompleksów zameldował się w nowym zespole i od początku dawał konkretne liczby. Gra przebojowo, jest widowiskowy. Trybuny go uwielbiają. Na początku nie słyszałem o nim zbyt wiele - rozpoczął były triumfator Ligi Mistrzów.

- Mówiło się, że Porto za niemałe pieniądze kupuje wielki talent z Polski. Jednak chyba nikt nie spodziewał się, że eksplozja talentu nastąpi tak szybko. Już w debiucie wywalczony rzut karny, chwilę potem dodał gole oraz asysty. Trudno wyobrazić sobie mecz Porto bez Pietuszewskiego - dodał.

Pietuszewski jak na razie w barwach FC Porto wystąpił dziewięciokrotnie, strzelił trzy gole i dwa razy asystował. Ważne jest jednak to, że w rozgrywkach ligowych Polak rozpoczynał cztery ostatnie mecze. W każdym z nich zanotował jakiś udział przy golu. Z pewnością na to samo liczy Jan Urban.

Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski zaliczyli bardzo istotne występy w barwach FC Porto Rodrigo Moreira / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/ELEVENSPORTSPL AFP

