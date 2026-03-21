Pietuszewski na ustach Portugalczyków. Nagle włączyła się legenda. Te słowa pójdą w świat
Oskar Pietuszewski przeżywa swój gwiezdny czas. Polski skrzydłowy w znakomity sposób przedstawił się kibicom zespołu FC Porto i tym samym zapracował na powołanie do dorosłej reprezentacji Polski. Jego występy są szeroko komentowane w Portugalii. Głos zabrał jeden z byłych zawodników Porto. - Mówimy o bardzo młodym zawodniku, który bez kompleksów zameldował się w nowym zespole - powiedział Raul Meileres w rozmowie z "Super Expressem".
Oskar Pietuszewski tematem dyskusji w środowisku polskiej piłki był od dłuższego czasu. Wielu ekspertów regularnie zastanawiało się nad potencjalnym powołaniem do dorosłej reprezentacji. Do minionej zimy argumentem był fakt, że Pietuszewski występował jedynie w naszej PKO BP Ekstraklasie, a nie jakiejś mocnej europejskiej lidze.
W styczniu ta sytuacja się zmieniła. Pietuszewski odszedł bowiem z Jagiellonii Białystok do FC Porto i jasne stało się, że jeśli tam pokaże podobny poziom, to wątpliwości nie będzie. 17-latek swoją grą w nowych barwach jak na razie zachwyca, a może nawet szokuje, bo wygląda znakomicie.
Głośno o Pietuszewskim. Nagle wkroczyła legenda
To sprawiło, że doczekał się powołania od Jana Urbana, a o nim samym w Portugalii mówi się bardzo dużo. W Polsce również jego występy są szeroko dyskutowane. W rozmowie z "Super Expressem" swoimi spostrzeżeniami na temat Polaka podzielił się były piłkarz Porto - Raul Meireles.
- Wejście do ligi ma bardzo obiecujące. Mówimy o bardzo młodym zawodniku, który bez kompleksów zameldował się w nowym zespole i od początku dawał konkretne liczby. Gra przebojowo, jest widowiskowy. Trybuny go uwielbiają. Na początku nie słyszałem o nim zbyt wiele - rozpoczął były triumfator Ligi Mistrzów.
- Mówiło się, że Porto za niemałe pieniądze kupuje wielki talent z Polski. Jednak chyba nikt nie spodziewał się, że eksplozja talentu nastąpi tak szybko. Już w debiucie wywalczony rzut karny, chwilę potem dodał gole oraz asysty. Trudno wyobrazić sobie mecz Porto bez Pietuszewskiego - dodał.
Pietuszewski jak na razie w barwach FC Porto wystąpił dziewięciokrotnie, strzelił trzy gole i dwa razy asystował. Ważne jest jednak to, że w rozgrywkach ligowych Polak rozpoczynał cztery ostatnie mecze. W każdym z nich zanotował jakiś udział przy golu. Z pewnością na to samo liczy Jan Urban.