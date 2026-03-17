Pietuszewski na ustach Portugalczyków. Fatalny błąd Porto. To może odebrać puchar

Gdy Oskar Pietuszewski przechodził do zespołu FC Porto mówiło się o zainteresowaniu naprawdę wielkich klubów. Ostatecznie 17-latek postawił na bardzo zrównoważoną drogę rozwoju, nie rzucając się na wyzwanie w jednym z największych klubów świata. Polak przyjął ofertę z Portugalii.

Wydawało się, że cena ledwie ośmiu milionów euro to kwota zbyt niska. Pietuszewski błyskawicznie zaczął potwierdzać, że każdy taki głos był trafiony. 17-latek zadebiutował 18 stycznia, a niespełna dwa miesiące później już jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym piłkarzem ofensywy Porto.

Pietuszewski nie zagra w Lidze Europy. Decyzja zapadła dawno

Polak, który liczy na powołanie do reprezentacji Polski zagrał jak na razie w dziewięciu spotkaniach w barwach "Smoków". W tym czasie strzelił trzy gole i dwukrotnie asystował swoim kolegą. Najwięcej szumu zrobiło się wokół niego po meczu z Benficą, za który został nagrodzony tytułem piłkarza kolejki.

W Portugalii głośno jest o wywiadzie, w którym Jan Urban mówi, że powołanie dla Pietuszewskiego nie jest wcale tak oczywiste. "Czy Oskar Pietuszewski po raz pierwszy zostanie powołany do seniorskiej reprezentacji? Pytanie jest uzasadnione - trzy gole i dwie asysty w dziewięciu meczach dla FC Porto - i trener Jan Urban nie może już tego uniknąć" - czytamy na "abola.pt".

Tak naprawdę jednak trudno wyobrazić sobie, aby Pietuszewskiego na liście powołanych w marcu zabrakło. Co więcej, wydaje się, że powinien odegrać dość istotną rolę w zbliżających się meczach barażowych, choćby wchodząc z ławki. Takiego komfortu nie ma jednak trener Porto w rozgrywkach Ligi Europy.

Gdy bowiem Pietuszewski przychodził do drużyny, uznano, że należy zarejestrować innych piłkarzy do gry w tym turnieju. Wynikało to z przepisów UEFA. Te dopuszczają dopisanie zimą do listy zawodników uprawnionych do gry tylko trzech graczy. Porto w niedawnym oknie transferowym sprowadziło czterech.

Wśród nich oprócz Pietuszewskiego byli: Thiago Silva, Seko Fofana oraz Terem Moffi. Ta trójka została wpisana na wspomnianą listę, a Pietuszewski grać nie będzie. Bez wątpienia Porto należy do mocnych kandydatów do wygranej w całych rozgrywkach oprócz, choćby Aston Villi czy Olympique Lyon.

Patrząc na ostatnie mecze ekipy "Smoków" trudno wyobrazić sobie ofensywę zespołu z Portugalii bez Pietuszewskiego, który stał się gwiazdą. W Lidze Europy swoim kolegom z pewnością jednak nie pomoże.

