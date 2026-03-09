Pietuszewski na ustach całego świata. Do akcji wkroczyła UEFA. Oto, jak potraktowali Polaka

Jeszcze za czasów gry w Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski typowany był przez ekspertów jako jeden z bardziej perspektywicznych piłkarzy swojego pokolenia. W kolejce po genialnego nastolatka z kraju nad Wisłą ustawiały się najbardziej prestiżowe marki piłkarskie z całego Starego Kontynentu.

Ostatecznie Pietuszewski przeniósł się do FC Porto. Póki co ruch ten okazuje się strzałem w dziesiątkę. Młody Polak zaliczył świetne wejście do zespołu, zyskując jednocześnie zaufanie trenera Francesco Fariolego. Włoski szkoleniowiec darzy Pietuszewskiego coraz większym zaufaniem, a ten odwdzięcza mu się naprawdę przyzwoitymi występami.

17-latek znalazł się między innymi w wyjściowym składzie podczas niedawnego meczu ligowego z Benfiką Lizbona. W tym piekielnie ciężkim starciu popisał się on magicznym zagraniem, zwieńczonym golem na 2:0. Już wówczas wiadomo było, że o wyczynie Pietuszewskiego będzie naprawdę głośno.

UEFA pod wrażeniem umiejętności Pietuszewskiego. Oto, co dla niego przygotowali

O kosmicznym zagraniu Oskara Pietuszewskiego momentalnie rozpisały się krajowe oraz zagraniczne portale. Akcję Polaka uwydatniał fakt, iż przed zdobyciem bramki zdołał on "wkręcić" jednego z bardziej doświadczonych defensorów na świecie - Nicolasa Otamendiego.

Bajeczne zagranie Pietuszewskiego nie przeszło bez echa wśród najwyższych struktur świata futbolu. Przedstawiciele Ligi Konferencji, wchodzącej w skład struktur federacji UEFA, postanowili bowiem przygotować swego rodzaju "laurkę", skierowaną do nastolatka z kraju nad Wisłą.

Rozwiń

Zebrali oni najlepsze zagrania Pietuszewskiego z czasów, kiedy ten toczył jeszcze zmagania w meczach LK. Powstała z tego niemal minutowa kompilacja, ukazująca całemu światu geniusz reprezentanta Polski.

Dotychczas Pietuszewski zdążył rozegrać 8 spotkań w barwach FC Porto. W tym czasie wykręcił on imponujące liczby w postaci 2 goli oraz 1 asysty. Fenomenalna postawa miała wpływ na wiele czynników, w tym między innymi na wartość rynkową zawodnika, która momentalnie poszybowała w górę.

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP

Oskar Pietuszewski PAWEL JASKOLKA East News

Gol Oskara Pietuszewskiego już w pierwszej minucie dla FC Porto! WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports