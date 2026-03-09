Pietuszewski na ustach całego świata. Do akcji wkroczyła UEFA. Oto, jak potraktowali Polaka

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Już od dłuższego czasu wiadomo było, że Oskar Pietuszewski to talent światowej klasy. Nastolatek z kraju nad Wisłą potwierdził to w niedzielnym starciu z Benfiką, w którym popisał się przepięknej urody golem, poprzedzonym "wkręceniem w ziemie" niezwykle doświadczonego defensora. To zagranie odbiło się bardzo szerokim echem. Zareagowała na nie nawet UEFA, publikując piękną "laurkę" poświęconą obecnemu zawodnikowi FC Porto.

article cover
Oskar PietuszewskiNewspix.plNewspix.pl

Jeszcze za czasów gry w Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski typowany był przez ekspertów jako jeden z bardziej perspektywicznych piłkarzy swojego pokolenia. W kolejce po genialnego nastolatka z kraju nad Wisłą ustawiały się najbardziej prestiżowe marki piłkarskie z całego Starego Kontynentu.

Ostatecznie Pietuszewski przeniósł się do FC Porto. Póki co ruch ten okazuje się strzałem w dziesiątkę. Młody Polak zaliczył świetne wejście do zespołu, zyskując jednocześnie zaufanie trenera Francesco Fariolego. Włoski szkoleniowiec darzy Pietuszewskiego coraz większym zaufaniem, a ten odwdzięcza mu się naprawdę przyzwoitymi występami.

17-latek znalazł się między innymi w wyjściowym składzie podczas niedawnego meczu ligowego z Benfiką Lizbona. W tym piekielnie ciężkim starciu popisał się on magicznym zagraniem, zwieńczonym golem na 2:0. Już wówczas wiadomo było, że o wyczynie Pietuszewskiego będzie naprawdę głośno.

UEFA pod wrażeniem umiejętności Pietuszewskiego. Oto, co dla niego przygotowali

O kosmicznym zagraniu Oskara Pietuszewskiego momentalnie rozpisały się krajowe oraz zagraniczne portale. Akcję Polaka uwydatniał fakt, iż przed zdobyciem bramki zdołał on "wkręcić" jednego z bardziej doświadczonych defensorów na świecie - Nicolasa Otamendiego.

Bajeczne zagranie Pietuszewskiego nie przeszło bez echa wśród najwyższych struktur świata futbolu. Przedstawiciele Ligi Konferencji, wchodzącej w skład struktur federacji UEFA, postanowili bowiem przygotować swego rodzaju "laurkę", skierowaną do nastolatka z kraju nad Wisłą.

Zebrali oni najlepsze zagrania Pietuszewskiego z czasów, kiedy ten toczył jeszcze zmagania w meczach LK. Powstała z tego niemal minutowa kompilacja, ukazująca całemu światu geniusz reprezentanta Polski.

Dotychczas Pietuszewski zdążył rozegrać 8 spotkań w barwach FC Porto. W tym czasie wykręcił on imponujące liczby w postaci 2 goli oraz 1 asysty. Fenomenalna postawa miała wpływ na wiele czynników, w tym między innymi na wartość rynkową zawodnika, która momentalnie poszybowała w górę.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Godziny do hitu Barcelony. Hiszpanie już wiedzą. Ogłaszają ws. Lewandowskiego

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
Piłkarz w niebiesko-białym stroju unosi koszulkę z nazwiskiem BORJA SAINZ i numerem 17, na tle stadionu podczas meczu piłkarskiego.
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
Gol Oskara Pietuszewskiego już w pierwszej minucie dla FC Porto! WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja