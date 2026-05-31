Wrocław trafionym pomysłem

Tym razem nie na PGE Narodowym, ale na Tarczyński Arena Wrocław wystąpiła reprezentacja Polski i okazało się, że nie było to złe posunięcie. Na mecz sprzedano wszystkie bilety, a okazję do jego obejrzenia dostali kibice z zachodniej części kraju. Do tego doping na pewno nie był gorszy niż w Warszawie, a trybuny na wydarzenia boiskowe reagowały bardziej w angielskim stylu, nie kryjąc zachwytu, gdy np. Nicola Zalewski umiejętnie piłkę przyjął.

Piękne pożegnanie Jacka Magiery

Nie minutą ciszy, ale minutą oklasków pożegnano zmarłego półtora miesiąca temu Jacka Magierę. Taki sposób uczczenia pamięci szkoleniowca zaproponował spiker zawodów i wydaje się, że jest to znacznie lepsze niż milczenie. Gdy bowiem na stadionach ogłaszana jest minuta ciszy, często jedni zaczynają klaskać, inni gwizdać na klaszczących (w końcu miała być cisza...) i w efekcie zamiast podniosłej chwili robi się niepotrzebny chaos. Podczas oklasków do takich sytuacji nie dochodzi.

Problem z defensywą wciąż do rozwiązania

Do meczu ze Szwecją reprezentacja pod wodzą Jana Urbana była niepokonana, ale mimo to do gry defensywnej można było mieć sporo zastrzeżeń. Dwa gole potrafiła nam strzelić nawet Malta, a problem zaczął się pogłębiać w spotkaniu ze Szwecją (2:3) i właśnie Ukrainą. Urban zmienia zawodników, szuka optymalnych rozwiązań, ale strzelanie nam bramek cały czas nie jest wielkim wyzwaniem.

Z Jakuba Piotrowskiego nie wolno rezygnować

Co prawda od niego zaczęło się wszystko, co najgorsze w spotkaniu z Ukrainą (stracił piłkę przy pierwszej bramce, która napędziła rywali), ale wyróżniał się jako jeden z niewielu Polaków. Rozgrywał lepiej niż Piotr Zieliński, do pressingu zachęcał mocniej niż Robert Lewandowski i tym samym wysłał sygnał, że w środku pola kadra może mieć z niego jeszcze pożytek.

Sytuacja z bramkarzami wciąż otwarta

Kamil Grabara w ostatnich spotkaniach reprezentacji spisał się przeciętnie, więc Jan Urban wciąż poszukuje podstawowego bramkarza. Z Ukrainą szansę otrzymał Marcin Bułka i też nie zachwycił. Grał słabo nogami, lepiej mógł się zachować też przy drugim golu. Jakby kłopotów było mało, to jeszcze kadra musi stawić czoła problemowi, którego w erze Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Fabiańskiego, czy Artura Boruca nie miała.

Piotr Jawor

