Piątek znów strzela jak na zawołanie. Nagły wybuch formy i sygnał wysłany do Urbana

Gdy Paulo Sousa przejmował stery w reprezentacji Polski mówiło się, że "Polska napastnikami stoi". Wówczas bowiem w świetnej formie był nie tylko Robert Lewandowski, ale także Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Po kilku latach niestety wiele w tej kwestii zmieniło się na gorsze.

Milik właściwie wypisał się z gry na wysokim poziomie przez kontuzje, forma Roberta Lewandowskiego również daleka jest od przynajmniej satysfakcjonującej. Z kolei Krzysztof Piątek występuje w lidze bardzo egzotycznej. Trudno bowiem opisać rozgrywki, w których zespoły walczą o mistrzostwo Kataru.

Piątek znów strzela. Dublet przed powołaniami

W związku z tym były napastnik AC Milan nieco zniknął z radarów polskich kibiców. Niemniej wciąż można obserwować statystyki, gdy Piątek akurat zrobi coś, co jest warte uwagi fanów. Ostatnio forma była daleka od idealnej, więc "Pio Pio" bez wątpienia poszukiwał przełamania.

To przyszło w 18. kolejce ligi katarskiej w mecz wyjazdowym z Al-Sailiya. Polak bardzo szybko wpisał się na listę strzelców. Już w 12. minucie rywalizacji wykorzystał dogranie kolegi. Do przerwy wynik się nie zmienił, ale w drugie 45 minut Piątek znów wszedł z przytupem. Jeszcze przed upływem kwadransa podwyższył prowadzenie na 2:0.

To nie był jednak koniec mocnych akcentów naszego napastnika. W 63. minucie napastnik reprezentacji Polski zapisał sobie także asystę. Jego drużyna wygrała 4:0, a Polak był bez wątpienia jednym z bohaterów. Sam Piątek z kolei bez wątpienia wysłał sygnał do Jana Urbana tuż przed powołaniami.

Krzysztof Piątek w lidze tureckiej ma już na koncie 10 bramek AFP

Krzysztof Piątek bezwzględnie wykorzystał szansę na zdobycie gola z rzutu karnego w Lidze Konferencji Agit Erdi Ulukaya / ANADOLU / Anadolu via AFP - Polsat Sport AFP

Krzysztof Piątek z kolejnym golem. Polak popisał się trafieniem w starciu Basaksehir - Hatayspor Agit Erdi Ulukaya / ANADOLU / Anadolu via AFP - x.com/AlvinaCrew24251 AFP

W której reprezentacji powinien grać Wojciech Mońka? Eksperci nie byli zgodni. WIDEO Polsat Sport1 Polsat Sport