Piątek dopiero zmienił klub, a już pytają o transfer. To byłby hit z udziałem Polaka

U 30-latka chyba nie istnieje pojęcie stabilizacja. Podczas zawodowej kariery Krzysztof Piątek grał w Polsce, we Włoszech, w Niemczech oraz w Turcji. Do tych czterech krajów dołączył Katar, ponieważ "El Pistolero" od kilku miesięcy zdobywa bramki dla Al-Duhail SC. I jak na razie kibice nie mogą mieć do niego większych pretensji. Nasz rodak klasę pokazał choćby w pierwszej połowie września, gdy zanotował hat-trick w konfrontacji z Umm-Salal. Parę dni później pokonał natomiast golkipera Al Arabi, a jego zespół triumfował okazale, bo aż 8:1.

Napastnik może i imponuje liczbami, jednak kibice wciąż mają na uwadze to, że liga katarska nie należy do najmocniejszych. W związku z tym logiczne jest, że co jakiś czas będą pojawiać się plotki związane z powrotem sportowca do Europy. W przeszłości wspominał on na przykład o Hiszpanii, gdzie obecnie stacjonują Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Temat wrócił za sprawą obszernej rozmowy z "flashscore.pl".

Krzysztof Piątek nie wyklucza transferu do Hiszpanii. Jest jedno "ale"

I okazało się, że piłkarz dalej z pokusą spogląda na Półwysep Iberyjski. "Wiesz, w piłce nigdy nic nie wiadomo, w szczegółach nie możesz planować przyszłości nawet w najbliższej perspektywie, na następny rok. Bo nie wiadomo, co będzie. Jeśli będzie taka okazja i pomysł zagrać w Hiszpanii, to pewnie zagram" - oznajmił Krzysztof Piątek.

Dzierżoniowianin jednocześnie nie zamierza robić niczego na siłę, ponieważ dobrze zaaklimatyzował się w Katarze. "Skupiam się tylko i wyłącznie na Al-Duhail, na tym sezonie, na następnych. W tym klubie mam dobry kontrakt i chcę zdobywać dużo bramek, zdobywać z nimi trofea" - zapowiedział. Na razie obecna drużyna naszego rodaka plasuje się na szóstym miejscu w ligowej tabeli. Po sześciu spotkaniach do pierwszej trójki traci pięć punktów.

Bramka Krzysztofa Piątka w meczu przeciwko 1. FC Heidenheim. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Krzysztof Piątek HAKAN AKGUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Krzysztof Piątek AFP

Krzysztof Piątek AFP