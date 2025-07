Patowa sytuacja Polaka w Niemczech. Finalnie może zostać na lodzie

Poprzedni sezon polski napastnik zanotował 13 bramek i był to jego drugi najlepszy sezon w barwach Fortuny. W sezonie 2022/23 zanotował o jedno trafienie więcej. Tamtymi występami Kownacki zapracował na transfer do Werderu Brema , występującego wówczas na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Ten transfer odbił się Polakowi czkawką. Co prawda w sezonie 2023/24 Kownacki zanotował rekordowe dla siebie 22 występy w Bundeslidze, lecz zdecydowaną większość stanowiły "ogony". W tamtych rozgrywkach napastnik znalazł się w wyjściowym składzie Werderu zaledwie trzykrotnie. Głównie z tego powodu potrzebne były zmiany i wypożyczenie do klubu, gdzie Kownacki dostanie więcej możliwości gry.

Tym miejscem okazała się oczywiście Fortuna. Klub z Düsseldorfu w minionej kampanii bardzo długo liczył się w walce o powrót do Bundesligi. Ostatecznie ta sztuka się nie udała, lecz tak czy siak, był to udany sezon dla Fortuny.

Kownacki po zakończeniu wypożyczenia wrócił do Bremy. No i wiele wskazuje na to, że będzie miał poważny problem. Szerzej sprawę opisuje niemiecki dziennik "Bild". W Werderze były reprezentant Polski raczej nie dostanie oczekiwanej liczby minut. Logicznym wydaje się powrót do Fortuny - sportowo z takiej transakcji zadowolone byłyby wszystkie strony potencjalnej transakcji. Tym bardziej że, po zakończeniu sezonu dyrektor sportowy Fortuny Klaus Allofs zapewniał, że za niedługo przystąpi do pracy nad ponownym sprowadzeniem polskiego napastnika.