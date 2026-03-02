Pajor wprost o przyszłości w kadrze. Wysłała jasne ostrzeżenie. "Trudna i ciężka droga"

Już we wtorek 3 marca reprezentacja Polski pań rozpocznie batalię o udział na mistrzostwach świata, które w przyszłym roku odbędą się w Brazylii. Podopieczne Niny Patalon mają już jeden historyczny sukces na swoim koncie i w ubiegłym roku pierwszy raz zagrały w finałach mistrzostw Europy. Teraz zawodniczki chcą postawić kolejny krok i wywalczyć awans na kobiecy mundial, co również miałoby miejsce pierwszy raz w historii.

Nie będzie to jednak takie proste, bo biało-czerwone o udział w imprezie będą musiały zagrać z bardzo groźnymi i wyżej notowanymi zespołami. W grupie Polki zmierzą się z Holandią, Francją oraz Irlandią. I tylko pierwsza drużyna będzie miała zapewniony bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa. Kolejne trzy ekipy zagrają w fazie play-off. Pierwszymi rywalkami Polek będą reprezentantki Holandii.

Pajor wprost o celach reprezentacji Polski. Jasna deklaracja kapitan kadry

Faworytkami do zdobycia trzech punktów będą "Oranje", ale w polskiej ekipie panuje przekonanie, że można przeciwstawić się rywalkom. "Co nas zadowoli przeciwko Holandii? Świadomość, że pokażemy najlepszą wersję siebie. Wierzę, że dzięki temu osiągniemy pozytywny wynik. Jesteśmy ambitnym zespołem. Każda zawodniczka dużo od siebie wymaga. Chcemy być coraz lepsze jako drużyna, ale również indywidualnie. Jest w nas duże pragnienia ciągłego poprawiania swoich umiejętności" - powiedziała Ewa Pajor na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem.

Kapitan reprezentacji Polski podkreśla, że marzeniem całego zespołu jest występ na mistrzostwach świata, ale ostrzega jednocześnie, że nie będzie to zadanie łatwe. "Cieszymy się, że razem możemy walczyć o mistrzostwa świata. Czeka nas trudna i ciężka droga, ale wierzę, że zakończy się ona pozytywnie. Przed nami wielkie mecze, nic tylko cieszyć się chwilą" - stwierdziła zawodniczka FC Barcelona.

W podobnym tonie wypowiedziała się selekcjoner biało-czerwonych. "Mamy stabilizację i pewną bazę, teraz skupiamy się na kosmetyce, aby każdego dnia poprawiać nasze funkcjonowanie na boisku" - oceniła Patalon. Mecz z Holandią odbędzie się na Polsat Plus Arenie Gdańsk, a pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 18:00.

Kapitan polskiej reprezentacji, Ewa Pajor AFP

Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet Piotr Matusewicz/East News East News

Czy Siemieniec odejdzie z Jagiellonii? Odważna teza. WIDEO POLSAT BOX GO