Padło pytanie Szwedów. Polski kadrowicz wprost ogłosił. "To dla mnie szok"

Poniedziałkowa konferencja prasowa rozpoczęła się od pytań ze strony szwedzkich dziennikarzy. Ci przypomnieli naszemu zawodnikowi, że reprezentacja Polski nie wygrała ze Szwecją z delegacji od 1930 roku. Jakub Kamiński jednak niewiele sobie z tego robi.

- Historia niech zostanie historią. My piszemy swoją przyszłość. Mamy swoje marzenia i tę historię na pewno napiszemy jutro - przekazał piłkarz FC Koln.

Szwedzi zapytali Jakuba Kamińskiego o postać Mikaela Ishaka, z którym dzielił szatnię w ekipie Lecha Poznań i nie krył zaskoczenia tym, że trener Graham Potter nie powołał go na mecze barażowe.

Z Miką dzieliliśmy szatnię. Uważam go za bardzo dobrego zawodnika. To dla mnie szok, że nie znalazł się w reprezentacji. Ale my skupiamy się na sobie

Szwecja - Polska. Jakub Kamiński podkreśla rolę Roberta Lewandowskiego

Podczas swoich wypowiedzi Jakub Kamiński podkreślił rolę, jaką pełni w naszej drużynie kapitan Robert Lewandowski, który próbuje emanować spokojem, zarażając nim resztę druzyny.

Robert jest tak ważnym zawodnikiem, że sama jego osobowość wpływa na drużynę. Rozegrał już wiele takich meczów i chce, byśmy zachowali spokój, bo mamy piłkarską jakość i chcemy ten mecz wygrać

23-latek obwieścił także, że mecz ze Szwecją jawi się jako najważniejszy mecz w jego karierze. Ba, już od dawna odczuwał emocje związane z barażową batalią. Czy reszta drużyny ma podobnie?

- To trzeba by już każdego z osobna pytać, jakie ma odczucia. Ja czuję już pozytywny stres. On pojawił się już wraz z nowym rokiem - przekazał Jakub Kamiński, zaznaczając, że dbał w ostatnim czasie o to, by być zdrowym i w formie, tak by nie tylko zostać powołanym na zgrupowanie, ale i stanowić wartość dodaną w kadrze prowadzonej przez trenera Jana Urbana.

Ze Strawberry Arena w Solnie - Tomasz Brożek

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański

Jan Urban

