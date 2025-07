Padło nazwisko możliwego selekcjonera. Kulesza musi wziąć to na poważnie, znów o nim mówią

O tym, że Cezary Kulesza będzie rządził w PZPN drugą kadencję , wiadomym było od dłuższego czasu. Wszystko ze względu na to, że żaden potencjalny kontrkandydat obecnego prezesa nie zgłosił w wymaganym terminie swojej kandydatury i Kulesza na placu boju został sam. Oznaczało to, że dalsze jego rządy będą trwały. A czas na przewodzenie PZPN nie jest łatwy, bo reprezentacja wpadła w spory kryzys.

Po porażce z Finlandią na początku czerwca w eliminacjach do mistrzostw świata biało-czerwoni są w trudnej sytuacji w grupie i już teraz będą grali z nożem na gardle. Bo każda najmniejsza wpadka może oznaczać pożegnanie się z nadziejami o mundialu w przyszłym roku. Co jednak najważniejsze, wciąż nie jest jasne, kto poprowadzi drużynę narodową w kolejnych meczach eliminacji. Następca Michała Probierza, który kilka tygodni temu podał się do dymisji, nie został jeszcze wybrany.