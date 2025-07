Michał trochę zrobił z siebie wariata. Wchodził, wtrącał się w nie swoje sprawy, a powinien siedzieć cicho i czekać na rozwój wypadków. Gdyby Andrzej Kuchar był już właścicielem i wszedł do klubu z Michałem, to wtedy w porządku. Mógł rządzić, doradzać. Ale wtrącając się, pokazał, że nie szanuje ludzi

Mimo to relacje obu trenerów szybko uległy poprawie. - Temat jest zamknięty. Mam normalne relacje z Michałem. Po sezonie pogratulowałem mu dobrej roboty. Powiedziałem mu, co myślę, ale to nie znaczy, że mamy się na siebie gniewać. To zupełnie inna sytuacja dodawał Urban, cytowany przez "TVP Sport".