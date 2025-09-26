Oto prawda nt. relacji Lewandowskiego i Brzęczka. Selekcjoner ogłasza

Po dymisji Michała Probierza Jerzy Brzęczek znalazł się na liście kandydatów do objęcia reprezentacji Polski. Były trener Wisły Kraków spotkał się nawet z Cezarym Kuleszą, a niektóre źródła donosiły, że jest bliski triumfu. Ostatecznie kadrę przejął Jan Urban, a Brzęczkowi powierzono prowadzenie młodzieżówki do lat 21.

W tej sytuacji srebrnemu medaliście z igrzysk olimpijskich w Barcelonie nie przyszło drugi raz w karierze przejąć drużyny "Biało-Czerwonych". Brzęczek był selekcjonerem reprezentacji w latach 2018-2021. Pod jego wodzą Polska zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie eliminacyjnej mistrzostw Europy, w której znalazły się również: Austria, Macedonia Północna, Słowenia i Izrael.

Brzęczek wprost o relacjach z Lewandowskim. Krótko

Wszyscy doskonale wiemy, jak potoczyła się ta historia. Jerzy Brzęczek został zwolniony przez Zbigniewa Bońka na początku 2021 roku, mimo że zapewnił kadrze kwalifikację. Oliwy do ognia w listopadzie - kilka miesięcy wcześniej - dolał Robert Lewandowski, który zaprezentował słynne już "osiem sekund ciszy".

W ostatniej rozmowie z TVP Sport Brzęczek został zapytany o rzekomy konflikt z byłą gwiazdą Bayernu Monachium oraz odpowiedział na plotki, według których w 2019 roku chciał zmienić go w połowie wyjazdowego meczu przeciwko Austrii. - To są absurdy, które wtedy niepotrzebnie nakręcały kibiców. Dlaczego miałbym zdejmować Roberta z boiska? - rozpoczął trener kadry U-21, po czym przypomniał, że z Lewandowskim zna się od wielu lat.

Byłem jednym z pierwszych, który mu powiedział, że interesuje się nim Borussia Dortmund, kiedy jeszcze grał w Lechu. Kiedy trafił do Niemiec, sporo czasu spędzał u Kuby Błaszczykowskiego, mojego siostrzeńca. Razem z Anią byli na ślubie Kuby i Agaty. Z Robertem byliśmy na "ty" – kto mógł przypuszczać, że zostanę selekcjonerem kadry, kiedy on jeszcze będzie w niej grał? Ale to nie był żaden problem. Znaliśmy się dobrze i nie było między nami złych relacji

Były trener Rakowa Częstochowa czy Wisły Płock poruszył także wątek spotkań z liderem reprezentacji. - Zarzuty, że go nie odwiedzałem, też są wyssane z palce. Dwa razy byłem u niego w Monachium, dwa razy widziałem się z nim, kiedy grał na wyjazdach. To z nim jako pierwszym porozmawiałem po nominacji na selekcjonera - spotkaliśmy się w hotelu Marriott. Rozmawiałem wtedy też z Wojtkiem Szczęsnym, Łukaszem Fabiańskim czy z Kamilem Glikiem. Rozmawiałem z każdym - słyszymy.

Brzęczek dał czytelnikom do zrozumienia, że być może mała aktywność w mediach społecznościowych stała za takim odbiorem kibiców i mediów. - Nie korzystam z mediów społecznościowych, nie wrzucałem "sweetfoci" na Instagrama z każdego spotkania z reprezentantem, bo w tamtym momencie uznałem, że jest mi to niepotrzebne. Mam inne wartości - liczy się przede wszystkim szczerość. Nie robiłem niczego na pokaz, a i tak odbiór był taki, że "Brzęczek jest słaby" - analizował.

Obecnie Jerzy Brzęczek niejednokrotnie podkreśla, że darzy Lewandowskiego szacunkiem. Ich relacji z pewnością nie może określić jako złych.

