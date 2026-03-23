Oto prawda nt. Pietuszewskiego. Brzęczek wszystko ujawnił. "Powiedział mi"

"Polski geniusz znów dał popis swoich umiejętności i już w pierwszej połowie wzburzył atmosferę na boisku. Znakomite podanie do Williama Gomesa, które zakończyło się golem, oraz kilka innych akcji pełnych klasy i magii" - tak niedzielny występ Oskara Pietuszewskiego z Bragą (2:1) podsumowały portugalskie media.

I trudno się dziwić. Wychowanek Jagiellonii Białystok zanotował asystę, dzięki której jego drużyna doprowadziła do wyrównania, a ostatecznie odniosła zwycięstwo. Młody Polak robi furorę w FC Porto, które ściągnęło go z Ekstraklasy zimą za dziesięć milionów euro.

DJB: Polacy podbijają Europe. Fenomen Oskara Pietuszewskiego. WIDEO Polsat Sport

Selekcjoner zdradza kulisy rozmowy z Pietuszewskim. Trzy dni przed meczem z Albanią

Kilka dni temu opublikowana została lista powołań, na której - ku uciesze kibiców - widniało nazwisko Pietuszewskiego. Wiele wskazuje na to, że Jan Urban skorzysta z umiejętności nastolatka podczas meczu z Albanią w półfinale baraży mistrzostw świata 2026. Ale na jakiej pozycji?

Zgodnie z systemem preferowanym przez obecnego selekcjonera 17-latek może wystąpić na "dziesiątce", choć w Porto widujemy go na skrzydle. Okazje się, że sam piłkarz również preferuje obszar na boisku tuż za napastnikiem.

- Powiedział mi bardzo ciekawą rzecz. Stwierdził, że chciałby zagrać - i bardzo dobrze w młodszych kategoriach wiekowych - na takiej typowej "dziesiątce". To zawodnik, który jest trochę wolnym elektronem i gra za plecami napastnika - powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

- Ma jakość i niesamowitą odwagę. Pokazuje to w Porto, gdzie po tym transferze bardzo szybko się odnalazł. Nieobliczalność, nieszablonowość, jaką pokazywał w Jagiellonii czy reprezentacji U-21 - zachwalał Pietuszewskiego selekcjoner kadry U-21, którą w marcu czekają mecze z Armenią i Czarnogórą w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Czy Oskar Pietuszewski jest gotowy, aby wyjść na Albanię od pierwszej minuty? - Myślę, że mógłby zagrać, natomiast trzeba pamiętać, że on jest wszechstronnym graczem. To nie musi być "dziesiątka". To może być gdzieś bardziej na skrzydle, ustawiony z boku. Nie widzę go jeszcze na pozycji, na której musiałby pracować dużo w defensywie. W ofensywie? Jak najbardziej, na różnych pozycjach. To, czy wyjdzie od początku, zależy od struktury ustawienia. Myślę, że na pewno zagra, a przynajmniej powinien. To powołanie wydaje mi się jak najbardziej właściwe. Był na to nacisk, ale to jest nacisk poparty argumentami - mówił w rozmowie z Interią Sport Maciej Żurawski.

Pietuszewski może już zadebiutować w FC Porto

Jan Urban i Oskar Pietuszewski

Jerzy Brzęczek

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - AMW Arka Gdynia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport