Oto nowy selekcjoner Polaków? Jest głos ze zjazdu PZPN. Padło jedno nazwisko

W poniedziałek do Warszawy zjechały najważniejsze persony w świecie polskiej piłki, by wziąć udział w Walnym Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najważniejszym punktem programu był wybór prezesa naszej federacji na kolejne 4 lata. Jedynym kandydatem na to stanowisko był obecny sternik PZPN - Cezary Kulesza, który zyskał przychylność większości delegatów. Za tym, by utrzymał swoją posadę zagłosowało 98 z nich (84,5 proc.) .