Jerzy Brzęczek prowadził w karierze trenerskiej m.in. Raków Częstochowa, GKS Katowice, Wisłę Płock czy Wisłę Kraków. W latach 2018 - 2021 był selekcjonerem pierwszej reprezentacji Polski, z którą awansował na turniej Euro 2020. Nie było mu jednak dane poprowadzić zespołu na czempionacie, ponieważ został zwolniony przez ówczesnego prezesa PZPN, Zbigniewa Bońka.

W sierpniu 2025 wrócił do pracy w PZPN, a Cezary Kulesza mianował go selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji Polski, z którą notuje świetne wyniki. Biało-czerwoni w ośmiu meczach nie stracili ani punktu, a ich bilans bramkowy to 23:2. Co najważniejsze, Polacy są na prowadzeniu w tabeli i na przełomie września i października zagrają dwa, ostatnie spotkania w ramach eliminacji. Najważniejszym z nich wydaje się być starcie z Włochami na wyjeździe, które najprawdopodobniej zadecyduje o zwycięstwie w grupie.

Brzęczek wprost o powrocie do pierwszej reprezentacji

Brzęczek był ostatnio goście podcastu Grzegorza Krychowiaka w RMF FM. Pojawił się tam m.in. wątek powrotu do pierwszej reprezentacji Polski.

Oczywiście, nie będę ukrywał, że też takie myśli mam

- Gdy prezes Kulesza wybrał trenera Jana Urbana, byłem również ja kandydatem, mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy. W tych ostatnich latach jest to stosowane, że ci selekcjonerzy, którzy byli w kadrze U-21, przechodzili z młodzieżówki do pierwszej kadry: Czesław Michniewicz, Michał Probierz. Nie wiem czy tak się wydarzy - dodał.

Brzęczek podkreślił, że życzy dobrze Urbanowi, z którym ciągle jest w kontakcie. - My cały czas z Janem Urbanem rozmawiamy. Rozmawiamy ze sztabem, z dyrektorem Adrianem Mierzejewskim, który jest takim bezpośrednim kontaktem na bieżąco przekazującym nam informacje związane z zawodnikami - podkreślił.

Krychowiak zapytał także swojego byłego szkoleniowca o to czy to dobrze, że Urban został na stanowisku mimo braku awansu na mundial. - Myślę, że ta decyzja, która została podjęta o przedłużeniu umowy, była bardzo rozsądna, żeby była też pewna kontynuacja - podkreślił.

Jerzy Brzęczek Emilia Krawczyk/REPORTER East News

