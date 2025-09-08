Oto bohater meczu z Finlandią. Ujawnił, co Karol Nawrocki zrobił w szatni

Ten sezon może być przełomowy w karierze Jakuba Kamińskiego. Wychowanek Lecha Poznań nareszcie zdołał wyrwać się z Wolfsburga, gdzie nieustannie dręczyły go problemy. A to ze zdrowiem, a to z regularnymi występami. Obecnie 23-latek jest wypożyczony do FC Koeln. Tam odżył, ewidentnie. Na kadrę przyjechał po dwóch pełnych spotkaniach w Bundeslidze, w których trafił do siatki (w ostatni dzień sierpnia przeciwko Freiburgowi).

Jeśli Kamiński gra w klubie, reprezentacja po prostu musi korzystać z jego talentu. Doskonale wie o tym Jan Urban, który zarówno przeciwko Holandii, jak i w meczu z Finlandią postawił na niego od pierwszej minuty. Najpierw piłkarz z klubu w Kolonii odpłacił się solidnym występem na tle mocnego rywala. W drugim spotkaniu pokazał już pełnię swoich możliwości.

Jakość - to słowo precyzyjnie opisuje to, jak w starciu z Finami prezentował się Jakub Kamiński. Wrażenie mogło robić szczególnie jego przygotowanie motoryczne. Do każdej akcji ruszał sprawnie, z werwą, uśmiechem na twarzy. W połączeniu z nieprzeciętnymi umiejętnościami technicznymi otrzymaliśmy 23-latka w wersji, w której zawsze chcielibyśmy oglądać go w narodowych barwach.

To piłkarz FC Koeln samodzielnie wypracował Cashowi gola - pierwszego w meczu. Najpierw sprytnie wyłuskał piłkę od jednego z rywali, wykorzystując jego słabe przyjęcie, a następnie z lewej nogi zagrał przed pole karne do nabiegającego zawodnika Aston Villi. Nie wspominając już o tym, że atakowało go trzech rywali.

W spotkaniu z Finlandią reprezentacja Polski płynnie przechodziła z czwórki do piątki obrońców. Wówczas Kamiński nękał przeciwników pressingiem w linii z Robertem Lewandowskim, kiedy musieliśmy się bronić w formacji 5-3-2. Za to w ataku 23-latek biegał wokół napastnika Barcelony, czasami sam zajmował pozycję "dziewiątki". Podkreślał to w mixed zone, podczas rozmowy z dziennikarzami. Nie da się ukryć, że Urban chce skupić się na jego potencjale ofensywnym na całej szerokości boiska.

- Cierpliwość była ważna. W pierwszej połowie przeciwnik nie miał sytuacji. My mieliśmy, strzeliliśmy dwie bramki, od razu po przerwie wpadła trzecia. Od razu ten mecz ułożył się dla nas świetnie. Graliśmy mądrze, bardzo mądrze. Czasami oddaliśmy piłkę Finom, żeby ich skontrować. Myślę, że naprawdę dobry mecz. Szkoda tylko tej bramki na koniec, bo zawsze "na zero z tyłu" inaczej wygląda. Ale na koniec wygraliśmy bardzo ważny mecz eliminacji i z tego się cieszymy - powiedział uśmiechnięty Jakub Kamiński, od którego biły energia i pozytywne nastawienie. Nie trzeba być psychologiem, żeby dostrzec, że w nowym klubie 23-latek jest szczęśliwy, grający, dobrze przygotowany. Owoce tego wszystkiego zbiera kadra.

Jego słowa o kontratakach nie były rzucone na wiatr. Przy trzecim golu atak z własnej połowy napędził Robert Lewandowski, który świetnie zastawił przeciwnika i zagrał do Kamińskiego. Wychowanek Lecha poszedł do akcji niczym do pożaru. Był najszybszy. W końcowej fazie odegrał do kapitana drużyny, po czym skorzystał z interwencji bramkarza i sam skierował futbolówkę do siatki, wykazując się pazernością. Dzięki temu na koniec miał bramkę i asystę. Bez wątpienia to jeden z jego najlepszych meczów w kadrze. Podkreślił to sam Lewandowski, któremu młodszy kolega w pewnym sensie "zabrał gola". A to dlatego, że po obronie fińskiego golkipera napastnik Barcelony również ruszył do dobitki, lecz został uprzedzony.

- Widać, że jeśli ktoś gra w klubie, to w reprezentacji daje tę dodatkową moc. "Kamyk" zachował się super, zagrał dwa świetne spotkania. Gra w klubie dodaje mu pewności siebie, to jest duży pozytyw i duży plus - mówił Lewandowski, zachwalając zawodnika FC Koeln. - Dziś dobrze wyglądaliśmy jako drużyna, jako kompakt. Cieszmy się z tego, wyciągnijmy wnioski i patrzmy w przyszłość - dodawał sam Kamiński przed kamerami "TVP Sport". W mixed zone stwierdził, że na razie za kadencji Jana Urbana nie zmieniło się zbyt wiele, jednak mimo to czuć dobrą atmosferę. - Selekcjoner trafił ze zmianami, w jego pracy to bardzo ważne - rzucił. W ostatnich dwóch meczach nasza kadra wyszła na boisko w takim samym składzie. - To jest reprezentacja Polski. Tutaj szybciej trzeba się regenerować i zawsze być gotowym - dodał piłkarz Bundesligi. - Szukajmy tej stabilizacji. Miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy nadal będą grać w klubach, bo potem od tego zależy forma w reprezentacji - mówił.

Czym ujął go Urban? - Na pewno tym, że chce grać w piłkę. I to odważnie. Nie lubi prostych strat, ale oczekuje tej odwagi, szczególnie z przodu. To nie jest gra na ciągłym ryzyku, to jest mądra gra. Przekazał nam wszystko to, co chciał, chyba zrobił to bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że tylko nabierzemy rozpędu.

Jakub Kamiński został również zapytany o Karola Nawrockiego, który odwiedził szatnię kadrowiczów po cennym zwycięstwie. Co prezydent miał do powiedzenia piłkarzom? - Pan prezydent był w szatni. Dał fajne wsparcie z trybun, to zawsze zaszczyt, kiedy prezydent przyjdzie oglądać i wspierać reprezentację. Powiedział kilka ciepłych słów. Wiadomo, też grał w piłkę, może na nieco niższym poziomie... ale fajnie, że pojawił się na spotkaniu - usłyszeliśmy.

Teraz 23-latek wraca do Niemiec. Już w sobotę czeka go wyjazdowe, szczególne potkanie z Wolfsburgiem w trzeciej kolejce Bundesligi.

Przemysław Wiśniewski i Matty Cash w meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Polska - Finlandia w el. MŚ 2026 Piotr Dziurman/REPORTER East News

Jakub Kamiński w meczu Polska - Finlandia Micha³ Meissner PAP