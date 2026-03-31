Ostatnie słowa Urbana przed meczem. Na to zwrócił szczególną uwagę

O godzinie 20:45 rozpocznie się finał baraży pomiędzy Szwecją, a Polską. Kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem Jan Urban wskazał wyjściową jedenastkę, a później został przepytany na antenie TVP Sport. Od razu zwrócił uwagę, co będzie najważniejsze.

- Kto lepiej będzie zarządzał emocjami ten będzie miał lepiej. To będzie miało bardzo duże znaczenie. Jeśli chodzi o strategię to są rzeczy powtarzalne, ale głowa będzie miała duże znaczenie - przyznał selekcjoner.

Jan Urban tuż przed meczem. Mówi o różnych scenariuszach

Urban podkreślił, że piłkarze na ostatniej odprawie byli bardzo skoncentrowani i są gotowi na różne scenariusze.

Wszystko co dzieje się przed meczem może, a nie musi sprawdzić się na boisku. Mogą rzeczy różne się dziać. Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze. Dlatego mówię o aspekcie mentalnym. W różnych sytuacjach trzeba będzie się odpowiednio zachować i podejmować odpowiednie decyzje

Zobacz również: Bartłomiej Wrzesiński

Selekcjoner zdecydował się na trzy zmiany względem czwartkowego półfinału z Albanią. Przemysław Wiśniewski zastąpił Tomasza Kędziorę, Nicola Zalewski zajął miejsce Michała Skórasia, a Karol Świderski wskoczył do składu za Filipa Rózgę.

- Chcieliśmy podwyższyć, jeśli chodzi o wzrost. Szwedzi są wysocy, przy stałych fragmentach głęboko wchodzą do bramki. W ten sposób czują się dobrze. Mamy wzrost Przemka - tłumaczył zmianę w bloku defensywnym.

Szwecja - Polska. Takiej gry rywali spodziewa się Urban

Zalewski był oczekiwany w składzie przez wszystkich ekspertów. Piłkarz Atalanty z pewnością zagrałby już z Albanią, ale był zawieszony za nadmierną liczbę żółtych kartek. Z kolei zaskoczeniem może być wystawienie w podstawowym składzie Świderskiego.

- Można zauważyć, że stawiamy na doświadczenie. Jeśli chodzi o samą grę to zdaje sobie sprawę, że nie strzela wiele bramek w Grecji. Jest to jednak zawodnik nieprzyjemny i trudny do upilnowania w polu karnym. Potrafi znakomicie utrzymać się przy piłce czy wywalczyć rzut wolny - wytłumaczył selekcjoner.

Urban nie do końca wie, jakiej reprezentacji Szwecji może się spodziewać. Podkreślił, że jej barażowe starcie z Ukrainą "się dobrze ułożyło od pierwszej minuty". - Spodziewamy się, że na początku spotkania wyjdą nas wysokim pressingiem. Może do takiej sytuacji dojść i musimy sobie z tym umieć poradzić - zakończył.

Moya Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport