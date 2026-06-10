Ostateczny komunikat ws. Łukasza Fabiańskiego. To już definitywny koniec

Przez wiele lat kariera Łukasza Fabiańskiego nierozerwalnie związana była z Wyspami Brytyjskimi. Urodzony w Kostrzynie nad Odrą golkiper zaczynał od ciągłej walki o skład w Arsenalu. Szansę na regularne występy Polak otrzymał dopiero w Swanesa, a później również w West Ham United, gdzie przez długie lata był podstawowym zawodnikiem na poziomie Premier League.

Niewiele ponad rok temu kibice "Młotów" pożegnali się z Fabiańskim. Władze klubu nie zdecydowały się na przedłużenie umowy z 40-letnim wówczas Polakiem. Później jednak wydarzyło się to, czego chyba nikt się nie spodziewał. Po fatalnym początku sezonu i ogromnej krytyce ze strony kibiców Fabiański na początku września podpisał nowy kontrakt z West Hamem.

Powrót do Londynu finalnie okazał się dla Polaka fatalny. Środowy komunikat opublikowany przez West Ham United stanowi smutną puentę całej historii związanej z wyczekiwanym powrotem byłego reprezentanta Polski.

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Mało kto spodziewał się, że Fabiański z miejsca wskoczy do wyjściowego składu "Młotów". Anglicy ściągnęli go raczej w roli mentora, przypisując mu role trzeciego golkipera. Na boiskach Premier League kibice nie mieli dane ujrzeć Polaka. Fabiański w ubiegłym sezonie zagrał tylko raz - w drużynie do lat 21 w wygranym 5:1 spotkaniu EFL Trophy z MK Dons.

Fabiański nie był w stanie wygrać rywalizacji o miejsce w bramce. Na domiar złego Polakowi zaczęły doskwierać problemy zdrowotne. Brytyjskie media donosiły o kłopotach z plecami, co sam piłkarz potwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty. - Mam pewne problemy, z którymi muszę sobie poradzić, ale mam nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby wrócić do pełnej sprawności. I kto wie... Chciałbym bardzo, żeby jeszcze dane mi było wystąpić na boisku. Łatwy moment to nie jest - wyznał wówczas Polak.

Dzisiaj już wiadomo, że Fabiański więcej na murawie się nie pojawi. Przynajmniej jako zawodnik West Ham United. Spadkowicz z Premier League w specjalnym komunikacie umieścił personalia polskiego bramkarza na liście zawodników, którzy z końcem czerwca definitywnie odejdą z klubu.

Na ten moment nie wiadomo jak potoczą się dalsze losy Fabiańskiego. Niewykluczone, że zasłużony polski piłkarz już niedługo ogłosi zakończenie kariery piłkarskiej. Sam 41-latek w rozmowach z mediami przebąkiwał już o tego typu decyzji.

Łukasz Fabiański MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Łukasz Fabiański MI NEWSNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Łukasz Fabiański AFP





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