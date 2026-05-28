Zakończenie sezonu ligowego oznacza gorące odliczanie do startu mundialu, który w tym roku po raz pierwszy w historii będzie organizowany przez trzy kraje - USA, Kanadę oraz Meksyk. Jednocześnie po raz pierwszy od 2014 roku "biało-czerwonych" zabraknie na światowym czempionacie.

O losie kadry prowadzonej przez Jana Urbana przesądziła porażka w finale baraży z reprezentacją Szwecji. Polacy na terenie rywala momentami wyglądali znacznie lepiej niż w wygranym półfinale z Albanią. Przesądziły błędy w defensywie, które dały Szwedom triumf. Ostatecznie przesądziło trafienie Viktora Gyokeresa z 88. minuty spotkania.

Brak awansu na mundial nie oznacza jednak wcześniejszych urlopów dla reprezentantów Polski. PZPN zakontraktował dwa sparingi - z Ukrainą (31 maja, godz. 17:30, Wrocław) oraz Nigerią (3 czerwca, godz. 20:45, Wrocław).

Kadra osłabiona już na starcie zgrupowania. Michał Skóraś nie zagra z Ukrainą

Zawodnicy polskiej kadry już w czwartek rozpoczynają pierwszą część zgrupowania. Na starcie reprezentacja będzie stacjonowała we Wrocławiu, a nazajutrz po spotkaniu z Ukrainą przeniesie się do stolicy. Już na starcie zgrupowania potwierdzono absencję Michała Skórasia, który na pewno nie zagra w meczu z Ukrainą. Szczęśliwie nie chodzi jednak o problemy zdrowotne. 26-latek nie zostanie wcześniej zwolniony ze swojego klubu, bo 31 maja KAA Gent rozegra baraż o udział w Lidze Konferencji z Genkiem.

- Zawodnik ma jeszcze obowiązki w swoim klubie, 31 maja gra mecz w Belgii. Michał dołączy do nas już w warszawskiej części zgrupowania, przyleci od razu do stolicy. To nie jest żadne zaskoczenie, mieliśmy kontakt z jego klubem i tak było ustalone - wyjaśnił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański.

Z podobnym problemem zmierzyć się muszą Ukraińcy. Przeciwko Polakom na pewno nie zagra zawodnik PSG Illia Zabarnyi. W jego przypadku kadra musiała ustąpić miejsca finałowi Ligi Mistrzów, w którym Paryżanie już w sobotę zmierzą się z Arsenalem.

Na ten moment jest to jedyna absencja wśród zawodników powołanych do kadry. Kopański cytowany przez PAP wytłumaczył, że właśnie ze względu na uniknięcie urazów kadra wybrana przez selekcjonera Urbana została ogłoszona tak późno (we wtorek 26 maja - przyp. red.).

- Nie mamy informacji o żadnych kontuzjach. Zresztą, właśnie dlatego ogłoszenie kadry nastąpiło tak późno, ponieważ chcieliśmy upewnić się w sprawie wszystkich zawodników. I dlatego zabrakło Matty'ego Casha, który wypadł niemal w ostatniej chwili - podkreślił rzecznik polskiej kadry.

Zgrupowanie rozpocznie się od konferencji prasowej, z której relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport. Początek już o godzinie 17:30. Tuz po niej odbędzie się trening kadry.

Michał Skóraś Foto Olimpik AFP

Selekcjoner Jan Urban Beata Zawadzka East News

Michał Skóraś Straetemans/Belga/Shutterstock East News





Crystal Palace FC - Rayo Vallecano. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport