Oskar Pietuszewski wrócił do Polski, ma tylko jeden cel. Zaczęło się już dzisiaj

Bartłomiej Wrzesiński

Oskar Pietuszewski w sobotni wieczór rozpoczął świętowanie wywalczonego razem z FC Porto mistrzostwa Portugalii. 17-latek nie miał jednak wiele czasu na celebracje, gdyż już następnego dnia szybko musiał wrócić do Polski. Wszystko z powodu egzaminu maturalnego, do którego w tym roku podchodzi reprezentant Polski. Pierwszy z egzaminów dojrzałości piłkarz ma już za sobą, o czym poinformował jego były klub.

Oskar Pietuszewski świętuje z FC Porto tytuł mistrza na stadionie; w rogu zdjęcie grupy młodych mężczyzn w garniturach.
Oskar Pietuszewski po wywalczeniu mistrzostwa Portugalii wrócił do Polski, by przystąpić do matury

Oskar Pietuszewski po znakomitej jesieni w barwach Jagiellonii Białystok szybko podjął decyzję o wyjeździe z ojczyzny. Wybór padł na FC Porto, gdzie 17-latek może liczyć na wsparcie znacznie bardziej doświadczonych rodaków - Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora.

Polski skrzydłowy szybko otrzymał szansę debiutu w nowej lidze. Trener "Smoków" Francesco Farioli na pewno tego nie pożałował, gdyż Pietuszewski bardzo szybko pokazał portugalskim kibicom pełnię swoich możliwości. 17-latek szybko stał się zawodnikiem pierwszego składu drużyny, która pewnym krokiem zmierzała w stronę mistrzostwa Portugalii.

Odzyskanie tytułu mistrzowskiego po czteroletniej przerwie zostało przypieczętowane w ostatni weekend. FC Porto grało wówczas na swoim terenie z Alvercą. "Złotego gola" rozpoczynającego mistrzowską fetę strzelił w 40. minucie Bednarek. Prócz niego, od pierwszej minuty w barwach nowo koronowanego mistrza Portugalii zagrali również Kiwior oraz Pietuszewski.

Pietuszewski nie świętował mistrzostwa Portugalii zbyt długo. Wszystko przez egzamin maturalny

Dla Pietuszewskiego był to rzecz jasna największy sukces w dotychczasowej karierze piłkarskiej. 17-latek nie miał jednak zbyt wiele czasu na świętowanie. Już następnego dnia Pietuszewski wsiadł w samolot i udał się do Polski. Powód jest oczywisty, przed reprezentantem Polski matura. Pierwszy z egzaminów dojrzałości odbył się już dzisiaj - równo o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Pietuszewski do matury przystąpił w Szkole Mistrzostwa Sportowego przeznaczonej dla młodych piłkarzy Jagiellonii Białystok. Były klub 17-latka udostępnił za pośrednictwem portalu "X" zdjęcie swoich absolwentów, na którym nie mogło zabraknąć również i skrzydłowego FC Porto.

Z powodu matury Pietuszewski najprawdopodobniej opuści ligowy mecz z AFS. W Portugalii nie było to jednak dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. Jak opisywali to dziennikarze "sport.pl" kwestia wyjazdu 17-latka do Polski była brana pod uwagę od samego początku. Dużą w tym zasługa mamy piłkarza, której bardzo zależy na wykształceniu syna.

piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto z szerokim uśmiechem na twarzy biega po boisku podczas meczu, z wyraźnie widocznymi emocjami radości po zdobyciu bramki
Oskar PietuszewskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
piłkarz w koszulce reprezentacji Polski z numerem 21 świętuje bramkę, wyrażając silne emocje na tle wypełnionego kibicami stadionu
Oskar Pietuszewski w meczu Polska - AlbaniaGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
