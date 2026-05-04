Oskar Pietuszewski wrócił do Polski, ma tylko jeden cel. Zaczęło się już dzisiaj
Oskar Pietuszewski w sobotni wieczór rozpoczął świętowanie wywalczonego razem z FC Porto mistrzostwa Portugalii. 17-latek nie miał jednak wiele czasu na celebracje, gdyż już następnego dnia szybko musiał wrócić do Polski. Wszystko z powodu egzaminu maturalnego, do którego w tym roku podchodzi reprezentant Polski. Pierwszy z egzaminów dojrzałości piłkarz ma już za sobą, o czym poinformował jego były klub.
Oskar Pietuszewski po znakomitej jesieni w barwach Jagiellonii Białystok szybko podjął decyzję o wyjeździe z ojczyzny. Wybór padł na FC Porto, gdzie 17-latek może liczyć na wsparcie znacznie bardziej doświadczonych rodaków - Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora.
Polski skrzydłowy szybko otrzymał szansę debiutu w nowej lidze. Trener "Smoków" Francesco Farioli na pewno tego nie pożałował, gdyż Pietuszewski bardzo szybko pokazał portugalskim kibicom pełnię swoich możliwości. 17-latek szybko stał się zawodnikiem pierwszego składu drużyny, która pewnym krokiem zmierzała w stronę mistrzostwa Portugalii.
Odzyskanie tytułu mistrzowskiego po czteroletniej przerwie zostało przypieczętowane w ostatni weekend. FC Porto grało wówczas na swoim terenie z Alvercą. "Złotego gola" rozpoczynającego mistrzowską fetę strzelił w 40. minucie Bednarek. Prócz niego, od pierwszej minuty w barwach nowo koronowanego mistrza Portugalii zagrali również Kiwior oraz Pietuszewski.
Pietuszewski nie świętował mistrzostwa Portugalii zbyt długo. Wszystko przez egzamin maturalny
Dla Pietuszewskiego był to rzecz jasna największy sukces w dotychczasowej karierze piłkarskiej. 17-latek nie miał jednak zbyt wiele czasu na świętowanie. Już następnego dnia Pietuszewski wsiadł w samolot i udał się do Polski. Powód jest oczywisty, przed reprezentantem Polski matura. Pierwszy z egzaminów dojrzałości odbył się już dzisiaj - równo o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Pietuszewski do matury przystąpił w Szkole Mistrzostwa Sportowego przeznaczonej dla młodych piłkarzy Jagiellonii Białystok. Były klub 17-latka udostępnił za pośrednictwem portalu "X" zdjęcie swoich absolwentów, na którym nie mogło zabraknąć również i skrzydłowego FC Porto.
Z powodu matury Pietuszewski najprawdopodobniej opuści ligowy mecz z AFS. W Portugalii nie było to jednak dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. Jak opisywali to dziennikarze "sport.pl" kwestia wyjazdu 17-latka do Polski była brana pod uwagę od samego początku. Dużą w tym zasługa mamy piłkarza, której bardzo zależy na wykształceniu syna.