Osiem goli w walce o mundial. Oni mogą stanąć na drodze Polaków

Po trudnej sytuacji Polaków w grupie eliminacji do mistrzostw świata 2026 nie ma już śladu. Biało-Czerwoni odwrócili swoje losy, remisując 1:1 z Holandią, ale przede wszystkim - wygrywając 3:1 z Finlandią na własnym obiekcie. Dzięki zwycięstwu z Finami w Chorzowie Polacy wrócili na dobrą ścieżkę, która może piłkarzy Jana Urbana wprowadzić do strefy barażowej.

Aby tak się stało, reprezentacja Polski musi zająć drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. Właśnie na tej pozycji plasują się nasi zawodnicy po pięciu rozegranych meczach. Biało-Czerwoni zgromadzili w tym czasie 10 punktów. Tyle samo mają na swoim koncie Finowie, którzy rozegrali jednak jedno spotkanie więcej. Na dziś wszystko wskazuje na to, że Polacy zagrają w barażach, ale nie jest to jeszcze pewne.

Ukraina bliżej baraży. Cenne zwycięstwo na wyjeździe

W podobnej sytuacji jest reprezentacja Ukrainy. W czterozespołowej grupie D lider jest niepodważalny. Są nim Francuzi, którzy wygrali wszystkie trzy mecze. O drugie miejsce w tabeli walczą tak naprawdę Ukraińcy z Islandczykami. Pierwsze bardzo ważne rozstrzygnięcie zapadło w piątkowy wieczór.

Ukraińców czekał trudny wyjazd do Rejkiawiku, aby tam zmierzyć się z reprezentacją Islandii. Wszystko rozpoczęło się dobrze dla gości, którzy wyszli na prowadzenie w 14. minucie. Do przerwy na tablicy wyników widniał rezultat korzystny dla Ukraińców, którzy prowadzili 3:1 i wydawało się, że ich sytuacja jest już naprawdę bezpieczna.

Wszystko zmieniło się w 59. minucie. Islandczycy wykorzystali bowiem jedną z okazji, strzelając gola kontaktowego. 16 minut później był już remis i wówczas wszystko wskazywało na to, że dojdzie do podziału punktów, który byłby korzystny dla...Azerbejdżanu. Tak się jednak nie stało, w ostatnich 10 minutach Ukraina podkręciła tempo, doprowadzając do wygranej 5:3. Taki wynik sprawia, że Ukraińcy zajmują drugie miejsce w swoje grupie (to barażowe przyp. red.) z przewagą punktu nad Islandią.

Nawet Cristiano Ronaldo nie odwróciłby losów spotkania Chorwacja – Polska. Do jednej bramki (odc. 136) WIDEO Do jednej bramki POLSAT GO

Taką jedenastką "Biało-Czerwoni" prawdopodobnie po raz drugi nie wybiegną już na murawę Art Service PAP

Piotr Zieliński strzelił jedyną bramkę w konfrontacji Polaków z Nowozelandczykami Marcin Golba AFP

UEFA podjęła ważną decyzję przed meczem Litwa - Polska Foto Olimpik AFP