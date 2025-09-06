Opuszczał Polskę w atmosferze skandalu, teraz taki dramat. Blamaż byłego selekcjonera

Z perspektywy czasu wyniki, jakie z reprezentacją Polski osiągał Czesław Michniewicz, można uznać za całkiem niezłe. Pod jego wodzą "Biało-czerwoni" rozegrali 13 spotkań, osiągając przy tym bilans 5 wygranych 3 remisów oraz 5 przegranych. Kluczowy był tutaj awans na toczące się wówczas mistrzostwa świata, gdzie pod wodzą Michniewicza kadra narodowa dotarła do fazy play-off turnieju, żegnając się ostatecznie w 1/8 finału.

Niestety kadencja ta nie obyła się bez skandali. Największy z nich jest dziś znany pod nazwą "afery premiowej". Po zakończeniu imprezy Michniewicz przestał pełnić funkcję selekcjonera, a jego miejsce zajął Fernando Santos, o który większość kibiców z kraju nad Wisłą wiedziała tylko, że to właśnie pod jego batutą Portugalczycy zwyciężali ME z 2016 roku. Wydawało się, że człowiek z takim sukcesem w CV będzie w stanie postawić na nogi zżeraną wewnętrznymi konfliktami reprezentację Polski.

Wygrał z Niemcami, aby chwilę później "wtopić" z Mołdawią. Oto polska przygoda Santosa

Swoją pracę z "Biało-czerwonymi" Santos rozpoczynał z wysokiego "C", bowiem debiutował w starciu eliminacji do zbliżających się mistrzostw Europy 2024. Inaugurację kadencji Santosa kibice zapewne doskonale pamiętają, a to za sprawą dwóch goli, które reprezentacja Polski straciła wówczas po zaledwie 3 minutach starcia z Czechami.

Trzy dni później Santos zdołał jednak pokonać Albańczyków (1:0), a przy okazji kolejnego zgrupowania dał radę poskromić jednego z odwiecznych rywali "Biało-czerwonych" - Niemców (1:0). Niestety chwilę później jego podopieczni przegrali kolejne starcie eliminacji do ME, ulegając Mołdawii wynikiem 2:3. Sytuacja w grupie nie przedstawiała się zbyt ciekawie. Po kolejnych dwóch spotkaniach PZPN postanowił zwolnić Santosa z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski.

W Turcji pracował raptem 3 miesiące. Potem trafił do Azerbejdżanu

Po zakończeniu współpracy z polskim związkiem piłkarskim Fernando Santos znalazł zatrudnienie w tureckim Beshiktashie. Tam spędził jednak raptem 3 miesiące, osiągając w tym czasie niezadowalające wyniki.

Santos szybko powrócił do piłki reprezentacyjnej, przejmując stery kadry narodowej Azerbejdżanu. To właśnie na tym stanowisku rozpoczęła się seria, którą z pewnością można określić mianem blamażu byłego selekcjonera reprezentacji Polski. W debiutanckim spotkaniu w ramach dywizji "C" Ligi Narodów przegrał on bowiem ze Szwecją (1:3), aby chwilę później zaliczyć także porażki ze: Słowacją (0:2), Estonią (1:3) i ponownie Słowacją (1:3). Dopiero w 5. meczu udało mu się wywalczyć bezbramkowy remis z Estonią, tylko po to, aby trzy dni później przegrać aż 1:6 w rewanżowym pojedynku ze Szwedami.

Na stanowisku selekcjonera reprezentacji Azerbejdżanu Santos spędził już równo rok. Od tego czasu jego podopieczni... nie zdołali wygrać żadnego spotkania. Pod wodzą Portugalczyka kadra zaliczyła druzgocący rezultat w postaci 2 remisów oraz 9 porażek, a bilans bramkowy Azerów wynosi 4 zdobyte do 29 straconych goli.

Fernando Santos AFP

Fernando Santos i Cezary Kulesza AFP

Fernando Santos AFP

