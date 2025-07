On na pewno nie będzie pracować w reprezentacji, jest głos zza granicy. Bliski kolega ujawnia

Rozmawiał z Łukaszem o tych pogłoskach dotyczących jego możliwej pracy w reprezentacji Polski w roli asystenta i jemu powiedział, że to nie jest ten moment, ten czas, żeby do kadry wchodzić

Co więcej, Schmelzer wyjawił dziennikarzowi swoją opinię na temat Piszczka w kontekście pracy jako trener. Jego zdaniem Polak bardziej nadaję się do pracy w klubie, niż w reprezentacji.

- To jest dla mnie trener klubowy, to nie jest trener selekcjoner. On kocha codzienną pracę, kocha być na boisku, z drużyną - mówił na kanale Meczyki.

Na tę chwilę niewiadomą jest, kto przejmie reprezentację. Pewnym jest jednak, że nastąpi to przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy (18 lipca), co przy okazji zjazdu PZPN-u potwierdził Cezary Kulesza. "Biało-Czerwoni" najbliższy mecz rozegrają 4 września z Holandią. Będzie to starcie w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.