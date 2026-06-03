Olisadebe jasno ws. syna. To zamierza zrobić. Może zagrać dla Polski

Emmanuel Olisadebe co prawda pochodzi z Nigerii, ale na arenie międzynarodowej reprezentował Polskę. Obywatelem naszego kraju napastnik stał się w 2000 roku, a więc na kilkadziesiąt miesięcy przed mundialem w Korei Południowej oraz Japonii. I z miejsca stał się gwiazdą, ponieważ kibice pamiętają o nim do dzisiaj. 47-latek niedawno zawitał do kraju nad Wisłą, co zresztą zapowiadał. Powód? Towarzyska konfrontacja "Biało-Czerwonych" z Nigeryjczykami.

O piłkarzu urodzonym w Warri już zrobiło się głośno podczas spotkania Jana Urbana z dziennikarzami. Emmanuel Olisadebe otrzymał specjalną akredytację, dzięki czemu mógł zadać opiekunowi naszej kadry pytanie. Kilkudziesięciokrotny reprezentant nie zawahał się tego zrobić. "Czy chciałby mieć pan takich dwóch w ataku: mnie i Lewego?" - zapytał. Parę minut później role się odwróciły i to sportowiec pochodzący z Nigerii udzielił wywiadu redakcji TVP Sport.

Polska czy Nigeria? Emmanuel Olisadebe daje wybór synowi

Co więc słychać u bohatera kibiców z początku XXI wieku? "Żyję w Nigerii, głównie korzystam z życia i zajmuję się drobnymi biznesami niezwiązanymi z futbolem. Jestem freelancerem, nie mam stałego zajęcia. Mam trójkę dzieci - dwie córki i czteroletniego syna. Nie planuję już powiększać rodziny" - wyznał. Następnie pojawił się temat wspomnianego męskiego potomka strzelca jednej bramki na azjatyckim mundialu w 2002 roku.

"Syn będzie reprezentował Polskę czy Nigerię?" - zaczął zastanawiać się dziennikarz. "Hahaha. Nie wiem, on podejmie decyzję, ale Zati jeszcze nie skończył czterech lat i nie bardzo zdaje sobie sprawę, czym jest piłka nożna" - odparł krótko gość specjalny środowego widowiska na PGE Narodowym. Gdyby nazwisko Olisadebe rzeczywiście powróciło do świata futbolu, byłaby to wielka sprawa zwłaszcza dla polskich fanów. Na razie wciąż nie wiadomo jednak jaką życiową drogę obierze czteroletni obecnie chłopiec.

Początek dzisiejszego spotkania Polska - Nigeria o godzinie 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Emmanuel Olisadebe Jamie McDonald / Staff Getty Images

Emmanuel Olisadebe Wprost/East News East News

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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