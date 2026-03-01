Ogromna szansa dla Oskara Pietuszewskiego. 17-latek w doborowym gronie

Bartłomiej Wrzesiński

Oskar Pietuszewki kontynuuje świetną passę już na starcie swojej przygody z FC Porto. W ostatnim meczu ligowym 17-latek zanotował premierowe trafienie w nowym zespole. Przed zbliżającymi się barażami o awans na mistrzostwa świata trwają spekulacje ws. powołania przez selekcjonera Jana Urbana. Cenny trop w tej sprawie na kanale "Meczyki" dał Janusz Basałaj.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę w dynamicznej akcji na boisku podczas meczu, jeden z zawodników unosi nogę, aby przejąć piłkę, a w tle widać innych graczy i rozmytą publiczność.
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP

Kariera Oskara Pietuszewskiego rozwija się w oszałamiającym tempie. Na początku sezonu skrzydłowy szturmem wskoczył do wyjściowego składu Jagiellonii Białystok. Młody talent zrobił tak dużą furorę, że z marszu wskoczył do młodzieżowej kadry Polski i był poważnie przymierzany do seniorskiej drużyny prowadzonej przez Jana Urbana.

17-latek wraz ze swoimi rodzicami postanowił zmienić otoczenie już zimą. Wybór padł na FC Porto, gdzie prócz Pietuszewskiego z powodzeniem występują Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Jagiellonia na transferze skrzydłowego zarobiła aż 10 milionów euro, co jest dzisiaj jednym z najdroższych transferów w historii Ekstraklasy.

Jednym z kryteriów wyboru kolejnego klubu dla Pietuszewskiego była możliwość regularnej gry, a co za tym idzie, harmonijnego rozwoju. Wydaje się na ten moment, że Portugalia okazała się dla Polaka strzałem w dziesiątkę. Francesco Farioli nie bał się postawić na młodego Polaka, a efekty przyszły natychmiastowo.

    Nadchodzi przełom ws. Oskara Pietuszewskiego. Decyzja Jana Urbana już wkrótce

    Pietuszewski zrobił furorę już w debiucie. Tuż po wejściu na boisko z Vitorią Guimaraes 17-latek został sfaulowany w polu karnym. Gol z jedenastu metrów uratował Porto cenne punkty. Już czwarty występ w Porto dla Pietuszewskiego był tym od pierwszej minuty. Kolejne przełomy przychodziły błyskawicznie. Przed dwoma tygodniami w starciu z Rio Ave Pietuszewski zaliczył premierową asystę.

    Na pierwszego gola w Portugalii pora przyszła w ostatni piątek. Pietuszewski już w 13. sekundzie spotkania z Aroucą wpisał się na listę strzelców, wbijając futbolówkę do bramki z najbliższej odległości. "Smoki" finalnie wygrały 3:1 i umocniły się na pozycji lidera portugalskiej ekstraklasy.

    Dobre wejście Pietuszewskiego w Porto wzmogło tylko spekulacje dotyczące powołania go na barażowe spotkania o awans do mistrzostw świata. Selekcjoner polskiej kadry Jan Urban dotychczas pomijał 17-latka, który brylował w młodzieżówce Jerzego Brzęczka, dla której w sześciu spotkaniach strzelił cztery gole. Niewykluczone jednak, że wkrótce to się zmieni. Powiedział o tym na kanale "Meczyki" w serwisie Youtube Janusz Basałaj.

    Z tego, co wiem, Oskar Pietuszewski zostanie powołany do reprezentacji Polski. Usłyszałem to z różnych źródeł.
    rzekł Janusz Basałaj na kanale "Meczyki"

    Reprezentacja Polski w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata zmierzy się 26 marca o godz. 20:45 w Warszawie z reprezentacją Albanii. Potencjalny finał "biało-czerwoni" rozegrają 31 marca na wyjeździe. Ich przeciwnikiem będzie lepszy z pary Ukraina - Szwecja. Zwycięzca "polskiej ścieżki baraży" na mundialu zagra w grupie F z Tunezją, Holandią oraz Japonią.

    Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
    Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
    Mężczyzna w garniturze i okularach udzielający wypowiedzi przed mikrofonem na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów sportowych.
    Jan UrbanANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Grupa polskich piłkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie gola na stadionie, zawodnicy przybijają sobie piątki i obejmują się, w tle rozmyta widownia.
    Reprezentacja PolskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
