Kariera Oskara Pietuszewskiego rozwija się w oszałamiającym tempie. Na początku sezonu skrzydłowy szturmem wskoczył do wyjściowego składu Jagiellonii Białystok. Młody talent zrobił tak dużą furorę, że z marszu wskoczył do młodzieżowej kadry Polski i był poważnie przymierzany do seniorskiej drużyny prowadzonej przez Jana Urbana.

17-latek wraz ze swoimi rodzicami postanowił zmienić otoczenie już zimą. Wybór padł na FC Porto, gdzie prócz Pietuszewskiego z powodzeniem występują Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Jagiellonia na transferze skrzydłowego zarobiła aż 10 milionów euro, co jest dzisiaj jednym z najdroższych transferów w historii Ekstraklasy.

Jednym z kryteriów wyboru kolejnego klubu dla Pietuszewskiego była możliwość regularnej gry, a co za tym idzie, harmonijnego rozwoju. Wydaje się na ten moment, że Portugalia okazała się dla Polaka strzałem w dziesiątkę. Francesco Farioli nie bał się postawić na młodego Polaka, a efekty przyszły natychmiastowo.

Nadchodzi przełom ws. Oskara Pietuszewskiego. Decyzja Jana Urbana już wkrótce

Pietuszewski zrobił furorę już w debiucie. Tuż po wejściu na boisko z Vitorią Guimaraes 17-latek został sfaulowany w polu karnym. Gol z jedenastu metrów uratował Porto cenne punkty. Już czwarty występ w Porto dla Pietuszewskiego był tym od pierwszej minuty. Kolejne przełomy przychodziły błyskawicznie. Przed dwoma tygodniami w starciu z Rio Ave Pietuszewski zaliczył premierową asystę.

Na pierwszego gola w Portugalii pora przyszła w ostatni piątek. Pietuszewski już w 13. sekundzie spotkania z Aroucą wpisał się na listę strzelców, wbijając futbolówkę do bramki z najbliższej odległości. "Smoki" finalnie wygrały 3:1 i umocniły się na pozycji lidera portugalskiej ekstraklasy.

Dobre wejście Pietuszewskiego w Porto wzmogło tylko spekulacje dotyczące powołania go na barażowe spotkania o awans do mistrzostw świata. Selekcjoner polskiej kadry Jan Urban dotychczas pomijał 17-latka, który brylował w młodzieżówce Jerzego Brzęczka, dla której w sześciu spotkaniach strzelił cztery gole. Niewykluczone jednak, że wkrótce to się zmieni. Powiedział o tym na kanale "Meczyki" w serwisie Youtube Janusz Basałaj.

Z tego, co wiem, Oskar Pietuszewski zostanie powołany do reprezentacji Polski. Usłyszałem to z różnych źródeł.

Reprezentacja Polski w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata zmierzy się 26 marca o godz. 20:45 w Warszawie z reprezentacją Albanii. Potencjalny finał "biało-czerwoni" rozegrają 31 marca na wyjeździe. Ich przeciwnikiem będzie lepszy z pary Ukraina - Szwecja. Zwycięzca "polskiej ścieżki baraży" na mundialu zagra w grupie F z Tunezją, Holandią oraz Japonią.

