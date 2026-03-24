Polscy kibice już dawno nie byli świadkami tak dynamicznej i spektakularnie rozwijającej się kariery młodego zawodnika z naszego kraju. Oskar Pietuszewski w zaledwie pół roku przeszedł drogę od nowicjusza w seniorskim futbolu do wschodzącej gwiazdy czołowej europejskiej drużyny.

Na młodego skrzydłowego nie bał się stawiać Adrian Siemieniec. Pietuszewski jesienią zrobił tak dużą furorę w Jagiellonii Białystok, że już zimą za bardzo duże pieniądze przeprowadził się do FC Porto. W Portugalii nie zwlekał zbyt długo z zaprezentowaniem swoich możliwości.

Pietuszewski w ostatnich meczach ligowych był już podstawowym skrzydłowym. Kibice "Smoków" pokochali go w szczególności za widowiskowego gola w prestiżowym spotkaniu z Benfiką. 17-latek w tym momencie ma na koncie już trzy gole oraz dwie asysty, a także rzut karny wypracowany w swoim debiucie.

Oskar Pietuszewski opuści jedno ze spotkań FC Porto. Powodem matura ustna z języka polskiego

Teraz przed Pietuszewskim kolejny etap w jego karierze. Skrzydłowy FC Porto po raz pierwszy został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. 17-latek może zadebiutować w kluczowym momencie kadencji Jana Urbana - podczas baraży o awans na Mistrzostwa świata 2026. W półfinale Polska już w czwartek zagra z Albanią. Triumf w tym meczu da "biało-czerwonym" przepustkę do finału i starcia z Ukrainą lub Szwecją.

Perspektywa wyjazdu na Mundial 2026 to jedno z wielu wyzwań przed którymi stanie Pietuszewski. Drużyna Polaka jest na dobrej drodze, by sięgnąć po mistrzostwo Portugalii. Porto dodatkowo zagra w ćwierćfinale Ligi Europy z Nottingham Forest FC. Polak nie jest jednak zgłoszony do europejskich pucharów w tym sezonie.

Dziennikarze "sport.pl" opowiedzieli o jeszcze jednym wyzwaniu, które już niedługo czeka na Pietuszewskiego. Skrzydłowy na pewno opuści jedno z majowych spotkań w Porto. Wszystko jest spowodowane ... maturą ustną z języka polskiego, którą Pietuszewski będzie zdawał. Jeden z elementów egzaminu dojrzałości sprawi, że 17-latek będzie musiał wrócić do Polski.

- On jeden z meczów Porto bodajże rozgrywany 8 maja (prawdopodobnie chodzi o starcie z AVS zaplanowane na 9 maja - przyp. red.) pominie, bo będzie miał wtedy polski ustny na maturze, więc będzie musiał być w Polsce, bo on w tym roku zdaje maturę. To chyba było przyklepane jeszcze przed podpisaniem umowy. Też mamie bardzo zależy na tym, by Oskar te maturę miał - zdradził jeden z dziennikarzy.

Mecz Polski z Albanią zostanie rozegrany 26 marca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Oskar Pietuszewski doceniony przed kibiców. Portugalczycy przekazali informacje BRUNO DE CARVALHO AFP

Oskar Pietuszewski gra też w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Pietuszewski ośmieszył mistrza świata! Fantastyczny gol Polaka. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports