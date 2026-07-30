Oficjalny werdykt ws. Złotej Piłki. Polak znów na szczycie. I to drugi rok z rzędu

Socca to niezwykle widowisko odmiana piłki nożnej. Na znacznie mniejszym boisku znajduje się na raz raptem 6 zawodników (pięciu w polu plus bramkarz), którzy dzięki dużo luźniejszym zasadom gry toczą ze sobą niezwykle dynamiczne pojedynki.

Dla "Biało-czerwonych" sport ten stał się jedną z dum narodowych. Nasi reprezentanci, prowadzeni przez Klaudiusza Hirscha, są bowiem jedną z czołowych ekip na świecie. Szczególnie owocny był rok 2025, w którym to piłkarze z kraju nad Wisłą sięgnęli jednocześnie po tytuł mistrzów świata oraz mistrzów Europy.

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Sukcesy te sprawiły natomiast, że reprezentacja Polski obecnie sklasyfikowana jest jako 2. najlepsza drużyna globy. Naszych piłkarzy wyprzedzają jedynie Kazachowie, a więc obecni wicemistrzowie Europy oraz brązowi medaliści MŚ 2025.

Polacy zdominowali galę Złotej Piłki. Konkurencja daleko w tyle

Światowa federacja International Socca Federation co roku organizuje swój własny odpowiednik gali Złotej Piłki. Tak też było i tym razem. Tegoroczna edycja tego prestiżowego plebiscytu została całkowicie zdominowana przez Polaków.

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Golem 2025 roku wybrana została bramka autorstwa Krystiana Nowakowskiego. W finale Ligi Mistrzów popisał się on nieprawdopodobnym trafieniem z własnej połowy boiska. Nagranie wyczynu Nowakowskiego bardzo szybko obiegło Internet, stając się viralem.

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Nagroda dla najlepszego trenera trafiła natomiast w ręce "sternika" reprezentacji Polski Klaudiusza Hirscha. Trudno się temu przesadnie dziwić. Jego podopieczni zdominowali bowiem futbol reprezentacyjny, sięgając po najważniejsze laury.

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W końcu przyszedł czas na wybranie najlepszego zawodnika socca 2025 roku. W czołowej piątce znalazło się miejsce dla aż trzech "Biało-czerwonych". Na 5. pozycji ulokowany został Karol Bienias. Wspomniany wcześniej Krystian Nowakowski uznany został za 2. najlepszego zawodnika minionego roku. Złota Piłka za ubiegłoroczne rozgrywki powędrowała natomiast w ręce lidera reprezentacji Polski - Norberta Jaszczaka.

- Drugi raz z rzędu zostałem wybrany najlepszym piłkarzem świata w socca. To ogromny zaszczyt i spełnienie marzeń. Przede wszystkim chcę podziękować Wam, kibicom. To dzięki Wam i dla Was każdego dnia daję z siebie wszystko. Wasze wsparcie, wiara i energia są nie do opisania. Ten sukces jest również Wasz - podsumował swój sukces laureat nagrody dla najlepszego zawodnika na planecie.

Norbert Jaszczak ze Złotym Butem dla króla strzelców MŚ 2024 materiały prasowe

Krystian Nowakowski IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl

Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski w socca IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl





Jude Bellingham jest najlepszym piłkarzem reprezentacji Anglii na tym turnieju". Eksperci są pewni Polsat Sport