Oficjalny komunikat ws. Krychowiaka. A dopiero zakończył karierę, potwierdzone

Kiedy Grzegorz Krychowiak opuszczał szeregi cypryjskiego Anorthosis, fani polskiego zawodnika mogli zastanawiać się, czy będzie im dane jeszcze oglądać "Krychę" w akcji, czy może postanowi on odwiesić korki na kołku.

Ostatecznie pomocnik zdecydował się wystąpić jeszcze w barwach Mazura Radzymin, w klasie okręgowej, gdzie zanotował nawet asystę, ale był to - jak się okazało - jego ostatni mecz. W poniedziałek 27 października ogłosił on, że postanowił zakończyć karierę. Teraz nadeszły kolejne informacje w jego sprawie.

Grzegorz Krychowiak zakończył karierę i już ogłosili. Jest komunikat

O tym, że niebawem będziemy mogli obejrzeć film dokumentalny o Krychowiaku, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, bowiem sam zainteresowany uchylił rąbka tajemnicy. Teraz nadszedł jednak oficjalny komunikat w tej sprawie.

- Idzie nowe! Premiera dokumentu Krychowiak: krok od szczytu już 27 listopada tylko w SkyShowtime! - napisał w poście w mediach społecznościowych były piłkarz, informując, że już za miesiąc jego fani mogą zajrzeć za kulisy jego życia i kariery.

Grzegorz Krychowiak dołączył tym samym do grona innych polskich piłkarzy, którym w ostatnim czasie towarzyszyła kamera i którzy mogą pochwalić się filmem o sobie. Wcześniej dostaliśmy dokumenty o Jakubie Błaszczykowskim, Robercie Lewandowskim i oczywiście o Wojciechu Szczęsnym.

W rozmowie z Krzyszofem Stanowskim, tuż po ogłoszeniu końca kariery, Krychowiak nie ukrywał, że nosił się jeszcze z zamiarem kontynuowania kariery i przyjazdem do Polski, ale ostatecznie brak odpowiedniej oferty, która w pełni by go zadowoliła, sprawił, że postanowił powiedzieć "pas". Ten wątek z pewnością również będzie poruszony w nadchodzącej produkcji.

