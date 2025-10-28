Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oficjalny komunikat ws. Krychowiaka. A dopiero zakończył karierę, potwierdzone

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

W ostatnich dniach niezwykle głośno jest o Grzegorzu Krychowiaku. Były reprezentant Polski najpierw zadebiutował w Mazurze Radzymin, w klasie okręgowej, by zaledwie kilkadziesiąt godzin później zakończyć sportową karierę. Znów nie minęło wiele czasu i dostaliśmy kolejny komunikat w jego sprawie. To już pewne, rozpoczęto wielkie odliczanie.

Grzegorz Krychowiak
Grzegorz KrychowiakLaurence GriffithsGetty Images

Kiedy Grzegorz Krychowiak opuszczał szeregi cypryjskiego Anorthosis, fani polskiego zawodnika mogli zastanawiać się, czy będzie im dane jeszcze oglądać "Krychę" w akcji, czy może postanowi on odwiesić korki na kołku.

Ostatecznie pomocnik zdecydował się wystąpić jeszcze w barwach Mazura Radzymin, w klasie okręgowej, gdzie zanotował nawet asystę, ale był to - jak się okazało - jego ostatni mecz. W poniedziałek 27 października ogłosił on, że postanowił zakończyć karierę. Teraz nadeszły kolejne informacje w jego sprawie.

Grzegorz Krychowiak zakończył karierę i już ogłosili. Jest komunikat

O tym, że niebawem będziemy mogli obejrzeć film dokumentalny o Krychowiaku, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, bowiem sam zainteresowany uchylił rąbka tajemnicy. Teraz nadszedł jednak oficjalny komunikat w tej sprawie.

LOTTO Chemik Police - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Skrót meczuPolsat Sport

- Idzie nowe! Premiera dokumentu Krychowiak: krok od szczytu już 27 listopada tylko w SkyShowtime- napisał w poście w mediach społecznościowych były piłkarz, informując, że już za miesiąc jego fani mogą zajrzeć za kulisy jego życia i kariery.

Grzegorz Krychowiak dołączył tym samym do grona innych polskich piłkarzy, którym w ostatnim czasie towarzyszyła kamera i którzy mogą pochwalić się filmem o sobie. Wcześniej dostaliśmy dokumenty o Jakubie Błaszczykowskim, Robercie Lewandowskim i oczywiście o Wojciechu Szczęsnym.

W rozmowie z Krzyszofem Stanowskim, tuż po ogłoszeniu końca kariery, Krychowiak nie ukrywał, że nosił się jeszcze z zamiarem kontynuowania kariery i przyjazdem do Polski, ale ostatecznie brak odpowiedniej oferty, która w pełni by go zadowoliła, sprawił, że postanowił powiedzieć "pas". Ten wątek z pewnością również będzie poruszony w nadchodzącej produkcji.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski

Zaskakujące wieści z szatni Barcelony. "Jest w szoku", a dopiero ogłaszali o Lewandowskim

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze stoi przy oknie, z pewnym siebie wyrazem twarzy, patrząc w dal, a jego odbicie widoczne jest w szybie.
Grzegorz KrychowiakMichal WozniakEast News
Grzegorz Krychowiak
Grzegorz KrychowiakAFP
Mężczyzna z brodą i długimi włosami spiętymi w kucyk, ubrany w granatową marynarkę i jasnoniebieską koszulę, patrzy w dal z lekkim uśmiechem, oparty o ścianę w nowoczesnym, jasnym wnętrzu.
Grzegorz KrychowiakMichal WozniakEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja