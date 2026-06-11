Oficjalny komunikat FIFA. Jak to się mogło stać? Polska zastąpiona przez Rosję

W rok 2026 reprezentacja Polski wchodziła jako 33. ekipa rankingu. Już od stycznia systematycznie osuwaliśmy się w zestawieniu. Najnowsze notowanie klasyfikuje nas na 36. pozycji.

To efekt słabych występów w grach kontrolnych. Porażki z Ukrainą (0:2 we Wrocławiu) nie udało się zrekompensować potyczką z Nigerią (2:2 w Warszawie). W efekcie daliśmy się wyprzedzić Rosji.

Polska wyprzedzona przez Rosję w rankingu FIFA. Niebezpieczny trend dla Argentyny. Jest liderem, a to... bardzo zły prognostyk

Rosjanie generalnie są wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji od lutego 2022 roku. Mogą jednak rozgrywać mecze towarzyskie, które... wliczane są do rankingu FIFA. Dzięki wygranej z Burkina Faso (1:0) wybrańcy Walerija Karpina wyprzedzili "Biało-Czerwonych" i są aktualnie klasyfikowani na 35. miejscu.

Na czele zestawienia też mamy przetasowania. Pozycję lidera stracili Francuzi, a na szczycie od teraz zasiadają Argentyńczycy. To jednak nie do końca dobra dla nich wiadomość.

Od momentu powstania rankingu (1993 rok) nigdy lider rejestru nie sięgnął po tytuł mistrza świata. "Albicelestes" bronią tytułu sprzed czterech lat. I postarają się przełamać klątwę, która zbiera żniwo od ponad trzech dekad.

Finały MŚ 2026 rozpoczynają się w czwartkowy wieczór. Na inaugurację turnieju Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Początek na legendarnym Estadio Azteca o 21:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Czołówka najnowszego rankingu FIFA:

1. Argentyna 1877 pkt.

2. Hiszpania 1875

3. Francja 1871

4. Anglia 1828

5. Portugalia 1768

6. Brazylia 1766

7. Maroko 1755

8. Holandia 1754

9. Belgia 1742

10. Niemcy 1736

...

36. Polska 1526

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Reprezentacja Polski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





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