Odwykliśmy nawet od lubienia reprezentacji. Coś się chyba zmienia

To jeszcze nie jest czas, by nowemu selekcjonerowi stawiać pomniki z brązu - zachowajmy takie czynności na naprawdę wielkie chwile - ale niech każdy w zgodzie z własnym sumieniem przyzna, ile razy w czasie meczu z Finlandią (3:1) pomyślał o reprezentacji Polski ciepło. Ile razy stwierdził, że w ten być może pochmurny październikowy wieczór włączy telewizor, by z chęcią zerknąć na to, co wydarzy się na Litwie. Odwykliśmy od patrzenia na reprezentację Polski z ochotą, odwykliśmy nawet od jej lubienia. Wykonanie pierwszego kroku, by to się zmieniło, jest kolejnym - po remisie z Holandią - pluskiem przy nazwisku Jana Urbana.

Można wygrywać bez udziału szczęścia

Nie chodzi o to, by odbijać się od ściany do ściany i oceniać reprezentację na całej szerokości skali od nieudaczników, do mistrzów świata, ale zaczynają się dziać rzeczy pozytywne. Z którymi szczęście niewiele ma wspólnego. Oczywiście ktoś może twierdzić, że bez szczęścia Jan Urban w Holandii by przegrał, jednak statystyki tego zupełnie nie potwierdzają - wskaźnik goli oczekiwanych u naszych rywali pokazał zaledwie 1,24, czyli faworycie grupy strzelili nam mniej więcej tyle goli, na ile pozwoliliśmy im zapracować.

Tym bardziej nic nie wynikało ze szczęścia w starciu z Finlandią. Urban ma na razie niezwykłą łatwość w sprawianiu, by to, co powinno działać, działało. Pressing - był, kiedy był potrzebny. Wysoki odbiór - a jakże, nawet przyniósł pierwszego gola. Stałe fragmenty gry? To po nich Przemysław Wiśniewski dwukrotnie doszedł do bardzo dobrej sytuacji bramkowej. Jeśli Robert Lewandowski po Holandii twierdził, że w czasie meczu wreszcie wszystko wyglądało, jak na treningach, po Finlandii mógłby zapewne powtórzyć to po trzykroć. O ile problemy w czwartkowym meczu można było zrzucić jeszcze na jakość rywali, o tyle w niedzielę taka wymówka brzmiałaby komicznie. Ale o wymówkach - to też nowość - nie trzeba będzie już myśleć.

To miła odmiana w porównaniu do nie tak dawnych czasów, bez których nie byłoby tego całego wstępu o nielubieniu reprezentacji.

Wszystko się udaje

Wrześniowy dwumecz był stąpaniem po polu minowym, a na szali była - bez cienia przesady - przyszłość reprezentacyjnej piłki. Urban przejął drużynę w momencie, w którym przegranie tych spotkań oznaczałoby towarzyskie lub quasi-towarzyskie granie aż do 2027 roku, gdy rozpoczną się eliminacje Euro 2028. Dlatego jeszcze bardziej należy docenić to, co się wydarzyło, zwłaszcza, że mówimy o kilku autorskich pomysłach selekcjonera.

Przemysław Wiśniewski - który pewnie nie zagrałby nawet minuty u innego selekcjonera - stał się odkryciem reprezentacji. Jakub Kamiński znalazł swoje miejsce na boisku - absolutnie nieoczywiste, jako wsparcie napastnika na pozycji numer 10 (z Finlandią gol i asysta). Matty Cash, wyraźnie niepożądany przez poprzednika, stał się najlepszym strzelcem kadry we wrześniu. Nawet posiłki z Ekstraklasy sprawiły, że dziś mamy o jeden punkt więcej w tabeli, niż byśmy mieli bez nich.

Wiemy też, skąd wzięło się niemal narodowe mówienie o ustawieniu reprezentacji - czy powinno zawierać czterech, czy trzech obrońców grających w linii. To było desperackie szukanie nadziei, ucieczka do nowego sposobu, który być może zadziała. Urban został - przynajmniej póki co - przy trójce, ale… jakie to ma dziś znaczenie? Kogo obchodzi, jak się ustawiamy, skoro gra jest dobra.

Przy okazji meczu z Holendrami, pisaliśmy tak: polski kibic na mecz idzie, by być uciemiężonym. Zwycięstwo od lat nie jest żadną stałą, poziom oczekiwań szoruje po dnie. Nawet, gdy wygramy, to właściwie nigdy w stylu przypominającym ten Holendrów - choćby po drugiej stronie biegała Litwa z Maltą. Zdominowanie przeciwnika ze średniej półki jest nierealne, z wysokiej (w meczu o stawkę) nie pokonaliśmy nikogo od epok. Pozytywne wyniki biorą się ze zrywów - raz takie zsumują się na 20 minut w meczu, innym 40, w tych naprawdę dobrych ładni dla oka jesteśmy przez 60. Nie jesteśmy w stanie inaczej, nie przy tej jakości piłkarskiej.

Otóż, drodzy kibice, jesteśmy. Na razie z Finlandią, ale przecież dopiero co z Litwą wygrywaliśmy po rykoszecie na kilka minut przed końcem.

