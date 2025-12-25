Odważne wyznanie Brzęczka. Wielki powrót w tle, to byłaby sensacja

Chyba nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się tego, że Jerzy Brzęczek tak pozytywnie wpłynie na naszą kadrę do lat 21. Ta nie przestaje zaskakiwać i wciąż notuje triumf za triumfem. Młodych "Orłów" nie zatrzymali nawet mocniejsze na papierze ekipy, dzięki czemu nasi rodacy pewnym krokiem zmierzają po przepustkę na nadchodzący kontynentalny czempionat. Wrażenie na kibicach zrobiło zwłaszcza zwycięstwo nad Włochami. W Szczecinie przyjezdni z Półwyspu Apenińskiego przegrali 1:2. Ten mecz udowodnił, iż "Biało-Czerwoni" mogą mierzyć naprawdę wysoko.

Jeszcze przed tą potyczką pojawił się temat igrzysk olimpijskich. Droga na najważniejszą imprezę czterolecia jest skomplikowana, bo najpierw trzeba dostać się na mistrzostwa Europy, potem zaś dobrze zaprezentować się w tym turnieju. Ale w kraju nad Wisłą ze względu na dobre wyniki panuje spory optymizm. "Byłaby to dla Jurka fantastyczna historia" - przyznał nawet na łamach Przeglądu Sportowego Onet Cezary Kulesza.

To wielkie marzenie Brzęczka. 52-latek może znów polecieć na igrzyska

Szef PZPN powiedział to nie bez powodu. W przeszłości Jerzy Brzęczek wywalczył medal olimpijski, więc doskonale wie jak smakuje gra na tego typu zawodach. Długo nie wypowiadał się on w tym temacie, ale wreszcie otworzył się w okresie świąteczno-noworocznym. Przełomowe słowa padły w rozmowie z Polską Agencją Prasową. "Igrzyska to oczywiście moje marzenie i wierzę, że się spełni" - oznajmił, zapowiadając jednocześnie, iż przed jego podopiecznymi nie ma rzeczy niemożliwych.

Jednocześnie nie chce on nakładać presji na zawodników. "Na pewno byłaby to dla nas niesamowita historia i przeżycie, żeby w 2028 roku polecieć do Los Angeles. Ale to jest bardzo długa droga. Wychodzimy z założenia, że krok po kroku. Naszym celem jest teraz awans do mistrzostw Europy. Nie nakładamy sobie dodatkowej presji. My tego nie potrzebujemy, robimy swoją robotę" - zaznaczył wyraźnie.

Na razie selekcjoner cieszy się dłuższą przerwą od meczów o stawkę. Młodzi "Biało-Czerwoni" do batalii o punkty wrócą pod koniec marca. Podobnie zresztą jak seniorska kadra. Tekstowe relacje na żywo z ich spotkań w Interia Sport.

Jerzy Brzęczek Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Jerzy Brzęczek Michal Dubiel/REPORTER East News

Jerzy Brzęczek Piotr Matusewicz East News