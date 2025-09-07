Odważne słowa przed meczem z Finlandią. Polacy mogą zszokować Europę, padł scenariusz

Oby to co najgorsze było już za naszą reprezentacją w obecnie trwających eliminacjach do mistrzostw świata. Niedawno z zespołem w burzliwych okolicznościach pożegnał się Michał Probierz. Najpierw odebrał on opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, a następnie sensacyjnie przegrał na wyjeździe z Finami. Zastąpił go Jan Urban, który zadebiutował w naprawdę dobrym stylu. "Biało-Czerwoni" zaledwie kilka dni temu podzielili się punktami z Holendrami. I co najważniejsze nie poddali się po straconej bramce, doprowadzając do remisu w drugiej połowie.

"Z ostatnich 50 meczów o punkty, w których traciliśmy pierwsi bramkę, wygraliśmy tylko dwa. I to w Lidze Narodów, nie eliminacjach do wielkich turniejów. Od 17 lat tego nie potrafiliśmy zrobić. Tu też się nie udało, ale wyciągnięcie tego punktu z takim rywalem, w takich okolicznościach, to nie jest mała rzecz" - zauważył między innymi Łukasz Gikiewicz na łamach Interia Sport. Zadowolonych ekspertów nad Wisłą zresztą nie brakuje. Po niedawnym spotkaniu "Orłów" marzyć zdecydowanie nie boi się Paweł Kryszałowicz. Najlepszy na to dowód? Jego niedawna rozmowa z portalem TVP Sport.

Polska wygra grupę eliminacyjną do mistrzostw świata? To możliwe, były kadrowicz wierzy

Zdaniem byłego napastnika z uwagą grze Polaków powinni przyglądać się właśnie Holendrzy. "Nie wykluczam nawet awansu... z pierwszego miejsca. Do tego niezbędny będzie jednak brak potknięć w rewanżowych starciach z Finami, Litwinami i Maltańczykami. Może zdarzyć się przecież tak, że różnica między nami, a Holendrami będzie wynosić trzy punkty i być może uda się zniwelować ją podczas rewanżowego spotkania w Polsce" - wyznał.

Warunków, jak widać jest sporo. Aby sensacyjny scenariusz stał się faktem, już dziś podopieczni Jana Urbana nie mogą pozwolić sobie na wpadkę. Początek meczu ze skandynawskimi oponentami o godzinie 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Robert Lewandowski podczas meczu z Holandią BROER VAN DEN BOOM AFP

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Paweł Kryszałowicz Piotr Matusewicz East News