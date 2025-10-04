Odrodzenie zapomnianego kadrowicza. Urban będzie zachwycony

Oczywiście, chodzi o Michała Skórasia. Wychowanek MOSiR Jastrzębie-Zdrój jako nastolatek trafił do Lecha Poznań, gdzie wypłynął na szerokie wody. W 2023 roku sześć milionów euro zapłacił za niego Club Brugge. Niestety w czołowym belgijskim klubie naszemu rodakowi nie poszło zbyt dobrze.

We wrześniu br. za 1,8 miliona euro Skórasia wykupił KAA Gent. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że obie strony ubiły świetny interes. W pięciu dotychczasowych spotkaniach w nowym zespole 25-latek strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Ostatnią z nich zaliczył w piątkowy wieczór.

Skóraś wrócił do formy. Belgowie są zachwyceni

Wtedy to Gent na własnym stadionie mierzyło się z Charleroi w ramach dziesiątej kolejki Pro League. Kiedy na tablicy wyników widniał remis 1:1, Michał Skóraś w 71. minucie posłał podanie do Omriego Gandelmana. Izraelczyk trafił do siatki i zapewnił drużynie wygraną.

Po zakończeniu spotkania bardzo ciepło wypowiedział się nt. byłego zawodnika Lecha. - To fantastyczne, że dołączył do naszego zespołu. "Mika" jest świetnym graczem i fantastycznym człowiekiem. Coraz lepiej się poznajemy. Możemy jeszcze lepiej wykorzystywać nasze dobre strony. Z tygodnia na tydzień postępy będą widoczne - mówił zawodnik Gent w rozmowie z mediami.

Przez portal sporza.be Skóraś otrzymał miano "niezwykłego". Ale to nie koniec. "Jesteśmy trochę zachwyceni Michałem Skórasem" - rozpoczęto, rozpływając się nad dziewięciokrotnym reprezentantem Polski.

"W swoim piątym meczu dla 'Buffaloes' miał udział w zdobyciu piątej bramki, tym razem idealnie wymierzonym dośrodkowaniem, które trafiło w głowę Gandelmana" - podsumowano. Z rosnącej formy 25-latka z pewnością cieszy się Jan Urban, który powołał go na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski.

Tym samym Skóraś wrócił do kadry "Biało-Czerwonych" po półtora roku przerwy. Ostatnie spotkanie rozegrał na mistrzostwach Europy w Niemczech. Michał Probierz wpuścił go na 22 minuty w trzecim meczu fazy grupowej przeciwko Francji (1:1). Teraz drużynę Urbana czekają starcia z Nową Zelandią i Litwą.

