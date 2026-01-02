Partner merytoryczny: Eleven Sports

Odnaleziono polskiego piłkarza. Poruszenie w Meksyku. Poszukiwania trwały 3 dni

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Mateusz Bogusz nie zameldował się na pierwszym tegorocznym treningu Cruz Azul. Sytuacja powtórzyła się w dwóch kolejnych dniach. Kiedy władze meksykańskiego klubu podniosły raban, 24-letni piłkarz odnalazł się w rodzinnej Rudzie Śląskiej. Nie miał zgody na powrót do Polski. To pod dużym znakiem zapytania stawia jego dalszą przygodę w kraju współgospodarza tegorocznego mundialu.

Piłkarz w niebieskim stroju pochyla się do przodu w dynamicznej akcji podczas meczu, w tle widać rywala w białym stroju.
Mateusz BoguszVICTOR CRUZAFP

Mateusz Bogusz to reprezentant Polski. W drużynie narodowej zaliczył do tej pory pięć spotkań, przebywając na murawie w sumie przez 210 minut. Po raz ostatni z białym orłem na piersi zagrał w czerwcu ubiegłego roku (2:0 w towarzyskiej potyczce z Mołdawią).

Przed dwunastoma miesiącami zamienił amerykańską MLS na ligę meksykańską. Na konto Los Angeles FC trafiła równowartość 8,5 miliona euro. Polak podpisał roczny kontrakt z Cruz Azul.

Mateusz Bogusz wrócił do Polski bez zgody klubu. Odnalazł się w rodzinnej Rudzie Śląskiej

Dla nowego zespołu rozegrał w sumie 39 spotkań, zdobył trzy gole i zaliczył siedem asyst (14/1/1 w bieżącym sezonie). Jesienią jego pozycja mocno jednak osłabła. Coraz częściej siadał na ławce rezerwowych.

W nowym roku nie zameldował się w wyznaczonym dniu i godzinie na pierwszym treningu. Nie było go na zajęciach również w dwóch kolejnych dniach. Klubowe władze rozpoczęły dochodzenie w celu ustalenia jego miejsca pobytu.

Z publikacji lokalnych mediów wiemy, że "ani zarząd, ani sztab trenerski nie wyrazili zgody na absencję". Od początku wszystko wskazywało na to, że nieobecność 24-laetniego pomocnika to efekt niesubordynacji.

    Trzeciego dnia reporter Adrian Esparza Oteo natrafił na trop piłkarza. "Niektóre zdjęcia i relacje sugerują, że jest w Polsce" - napisał na platformie X. I był to początek... końca poszukiwań.

    Szybko okazało się, że Bogusz przebywa w rodzinnej Rudzie Śląskiej. Wziął udział w zajęciach Akademii Piłkarskiej Individual Football Skills. Nie zamierzał trzymać tego w tajemnicy.

    "To już nasza mała tradycja, że w przerwie zimowej odwiedza nas postać wyjątkowa - zawodnik meksykańskiego Cruz Azul i reprezentant Polski, Mateusz Bogusz!" - czytamy w mediach społecznościowych akademii.

    W obecnej sytuacji dalsza gra zawodnika w barwach meksykańskiej drużyny stanęła pod dużym znakiem zapytania. Kara finansowa wydaje się więcej niż pewna. Niewykluczone jednak, że niedawnego kadrowicza czekają w najbliższych dniach surowsze sankcje.

      Jaki to był czas dla piłkarskiej kadry? Podsumowanie roku reprezentacji Polski. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu na stadionie, jeden ubrany w różowy strój z logo sponsora, drugi w czarnym stroju z nazwiskiem oraz numerem na plecach, tłum kibiców w tle.
      Mateusz Bogusz jako piłkarz amerykańskiej MLS miał okazję mierzyć się z Lionelem MessimFREDERIC J. BROWNAFP
      Mateusz Bogusz
      Mateusz BoguszGrzegorz WajdaEast News
      Trzech sportowców ubranych w szare dresy z polskimi emblematami oraz logotypami sponsorów stoi w linii, skierowani są w stronę boiska, tło rozmyte.
      Mateusz Bogusz (w środku) ostatni mecz w kadrze rozegrał 6 czerwca ubiegłego rokuPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
