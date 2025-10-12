Odgłosy wybuchów. Polacy ruszyli na stadion w Kownie. Policja w akcji

Język polski dało się słyszeć niemal na każdym kroku w Kownie już w sobotę. Kulminacja biało-czerwonego "najazdu" na miasto miała jednak nastąpić już w niedzielę. Jak podała Interii litewska federacja, gospodarze przygotowywali się na przyjazd około 3500-4000 kibiców z naszego kraju, a miejscowa policja postawiona została w stan gotowości.

Przedmeczowa zbiórka polskich fanów została zarządzona na godzinę 18:00 czasu polskiego przy monumentalnym Kościele św. Michała Archanioła, położonym w centrum miasta, w odległości około 20-minutowego spaceru od stadionu.

Już na ponad godzinę przed czasem przy wychodzącej spod świątyni Alei Wolności kręciły się zorganizowane grupy. Niektóre z nich dotarły na miejsce w szyku, wykrzykując hasła wspierające reprezentację Polski oraz... "pozdrawiające" policję.

A że na miejscu pojawiły się nie tylko litewskie, ale i polskie radiowozy, nie zabrakło "przytyków" kierowanych w stronę funkcjonariuszy.

Widzicie? To do was. Pozdrawiają was

Litwini próbowali zabezpieczyć się, jak mogli. Tuż przed startem marszu sklepy w szeroko pojętej okolicy nie sprzedawały alkoholu. Wśród tłumu kręcili się natomiast przedstawiciele policji z kamerami, by - w razie incydentów - móc podjąć próbę identyfikacji sprawców.

Mecz Litwa - Polska. Polscy kibice ruszyli pochodem na stadion

Już przed godziną 18:00 przekaz biało-czerwonych fanów był jasny: "Polacy, gramy u siebie".

Z czasem coraz więcej kibiców gromadziło się na schodach prowadzących do kościoła oraz wzdłuż głównej alei. Nie zabrakło wśród nich zorganizowanych grup.

Zbiórka polskich kibiców w Kownie przed meczem Litwa - Polska INTERIA.PL

Kilka minut po 18:00 pochód ruszył w stronę Stadionu Dariusa i Girenasa. Początkowo z pieśnią i okrzykami na ustach. Z czasem jednak w ciszy, przerywanej przez hałas wywołany wybuchy pojedynczych petard. Były one na tyle głośne, że nerwowo reagowały na nie nawet wytresowane, policyjne psy, których część zaczęła skomleć.

Policyjne psy pod stadionem były gotowe do akcji Tomasz Brożek INTERIA.PL

Policja była non stop w akcji. Funkcjonariusze zabezpiecali całą trasę przemarszu, poruszając się radiowozami z włączoną sygnalizacją świetlną. Obyło się jednak bez jakichkolwiek incydentów.

I tak cała grupa we względnym spokoju dotarła na stadion, następnie przedostając się bramkami na teren obiektu.

Polscy kibice pod Stadionem Dariusa i Girenasa Tomasz Brożek INTERIA.PL

Z Kowna - Tomasz Brożek

Radiowozy polskiej policji były w niedzielę obecne na ulicach Kowna Tomasz Brożek INTERIA.PL

Jan Urban podczas meczu reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski i Michał Skóraś w reprezentacji Polski Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP