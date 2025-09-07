Odebrana opaska to nie koniec. Świętowanie przerwane, gorzkie słowa przed meczem

Pomocnik Interu Mediolan od wielu lat jest jednym z najważniejszych zawodników w talii każdego selekcjonera reprezentacji Polski. Najlepiej świadczyła o tym niedawna decyzja Michała Probierza, który to właśnie popularnemu "Zielkowi" przekazał opaskę kapitańską po zamieszaniu z Robertem Lewandowskim. Sportowiec pochodzący z Ząbkowic Śląskich przywdziewał ją przez jeden mecz. Po dołączeniu do kadry Jana Urbana wszystko wróciło do normy.

Decyzję nowego opiekuna "Orłów" chwaliło mnóstwo kibiców. Powód? Styl gry prezentowany przez Piotra Zielińskiego. 31-latek co prawda potrafi momentami zaimponować na boisku dobrymi akcjami. Wciąż mu jednak trochę brakuje do tego, by zostać liderem zespołu z krwi i kości. Uwagę na ten fakt zwrócił Roman Kosecki. Legenda nie wytrzymała tuż po ważnym dniu dla piłkarza. Jeszcze kilka dni temu Piotr Zieliński świętował setne spotkanie w biało-czerwonych barwach, a teraz musi przyjąć delikatny cios.

Roman Kosecki nie gryzł się w język. To nie podoba mu się w grze Piotra Zielińskiego

Co dokładnie nie spodobało się zdobywcy dziewiętnastu bramek dla reprezentacji Polski? "Jest super piłkarz. Ja go też chwalę, ale gdzie jest ta agresja? Ktoś może powiedzieć, że 'on nigdy tak nie grał, on musi mieć dwóch trzech ludzi, którzy będą za niego pracować'. No nie. To nie jest ten czas. To musi być zawodnik, który w tej chwili będzie walczył, który pójdzie też na wślizgu, a nie delikatny po prostu, jak porcelana" - przyznał przed kamerami Polsatu Sport. Wypowiedź ta padła podczas programu "Cafe Futbol".

Być może delikatna zmiana nadejdzie w niedzielny wieczór, kiedy to "Orły" zmierzą się w bardzo ważnym meczu z Finlandią. Polacy chcą zrewanżować się skandynawskim oponentom za niedawną porażkę w Helsinkach. Ponadto trzy punkty znacznie przybliżą naszych rodaków do występu na przyszłorocznym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Początek dzisiejszego starcia o godzinie 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

