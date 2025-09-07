Partner merytoryczny: Eleven Sports

Odebrana opaska to nie koniec. Świętowanie przerwane, gorzkie słowa przed meczem

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W ostatnich miesiącach sporo dzieje się w życiu Piotra Zielińskiego. Niedawno pomocnik na moment został kapitanem reprezentacji Polski, po czym oddał opaskę Robertowi Lewandowskiemu. Kilka dni temu zawodnik z Ząbkowic Śląskich przeżywał kolejny wyjątkowy moment, ponieważ w Holandii zaliczył setny występ z orzełkiem na piersi. Gwiazdor obecnie wraz z kolegami z kadry przygotowuje się do potyczki z Finlandią. Tuż przed nią w jego kierunku popłynęły szczere słowa z ust legendy.

Piotr Zieliński, Robert Lewandowski
Piotr Zieliński, Robert LewandowskiAndrzej Iwanczuki/REPORTEREast News

Pomocnik Interu Mediolan od wielu lat jest jednym z najważniejszych zawodników w talii każdego selekcjonera reprezentacji Polski. Najlepiej świadczyła o tym niedawna decyzja Michała Probierza, który to właśnie popularnemu "Zielkowi" przekazał opaskę kapitańską po zamieszaniu z Robertem Lewandowskim. Sportowiec pochodzący z Ząbkowic Śląskich przywdziewał ją przez jeden mecz. Po dołączeniu do kadry Jana Urbana wszystko wróciło do normy.

Decyzję nowego opiekuna "Orłów" chwaliło mnóstwo kibiców. Powód? Styl gry prezentowany przez Piotra Zielińskiego. 31-latek co prawda potrafi momentami zaimponować na boisku dobrymi akcjami. Wciąż mu jednak trochę brakuje do tego, by zostać liderem zespołu z krwi i kości. Uwagę na ten fakt zwrócił Roman Kosecki. Legenda nie wytrzymała tuż po ważnym dniu dla piłkarza. Jeszcze kilka dni temu Piotr Zieliński świętował setne spotkanie w biało-czerwonych barwach, a teraz musi przyjąć delikatny cios.

Roman Kosecki nie gryzł się w język. To nie podoba mu się w grze Piotra Zielińskiego

Co dokładnie nie spodobało się zdobywcy dziewiętnastu bramek dla reprezentacji Polski? "Jest super piłkarz. Ja go też chwalę, ale gdzie jest ta agresja? Ktoś może powiedzieć, że 'on nigdy tak nie grał, on musi mieć dwóch trzech ludzi, którzy będą za niego pracować'. No nie. To nie jest ten czas. To musi być zawodnik, który w tej chwili będzie walczył, który pójdzie też na wślizgu, a nie delikatny po prostu, jak porcelana" - przyznał przed kamerami Polsatu Sport. Wypowiedź ta padła podczas programu "Cafe Futbol".

Być może delikatna zmiana nadejdzie w niedzielny wieczór, kiedy to "Orły" zmierzą się w bardzo ważnym meczu z Finlandią. Polacy chcą zrewanżować się skandynawskim oponentom za niedawną porażkę w Helsinkach. Ponadto trzy punkty znacznie przybliżą naszych rodaków do występu na przyszłorocznym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Początek dzisiejszego starcia o godzinie 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Austria - Cypr. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zobacz również:

Jan Urban zadebiutował w roli selekcjonera
Reprezentacja

Kluczowy mecz w walce o mundial. Jan Urban już zdecydował i ogłosił

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Piłkarz w białej koszulce z numerem 10 i opaską kapitańską na ramieniu, podczas meczu, tłum kibiców w tle.
Piotr Zieliński JOSE SALGUEIROAFP
Czterech piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi numerami i orłem na piersi, widocznych na boisku podczas meczu. Wyrażają rozczarowanie lub zmęczenie, tło zamazane kibicami i flagami.
Lewandowski, Bednarek, Zieliński i GrosickiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Polski piłkarz w białej koszulce z orłem na piersi i opaską kapitana na ramieniu unosi rękę, pokazując dwa palce w geście zwycięstwa.
Piotr Zieliński jako kapitan reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów z PortugaliąJOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja