Od razu ruszyli do Pietuszewskiego. Ogromna kasa w grze, został tylko podpis
Patrząc na to, jak wyglądały ostatnie miesiące w karierze Oskara Pietuszewskiego można dziwić się, że skończył on dopiero 18 lat. Chwila osiągnięcia przez niego pełnoletności była wyczekiwana nie tylko przez samego zainteresowanego, ale również FC Porto. "Smoki" mogą wreszcie realizować swój plan na młodego zawodnika, a Pietuszewski - jak donoszą portugalskie media, na wszystko miał się już zgodzić.
Kiedy Oskar Pietuszewski przenosił się latem z Jagiellonii Białystok do FC Porto można było zakładać, że jego kariera mocno przyspieszy, ale finalny efekt przekroczył nawet najśmielsze oczekiwania. Polski skrzydłowy z miejsca stał się jedną z najważniejszych postaci w ekipie "Smoków", a to wszystko jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności.
18. urodziny Oskara Pietuszewskiego nadeszły dopiero wczoraj i jak się okazuje, moment ten był wyczekiwany nie tylko przez samego zawodnika, ale przede wszystkim kierownictwo FC Porto, które doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak cennego zawodnika pozyskało z Jagiellonii podczas ostatniego okienka transferowego.
Z tej okazji w mediach społecznościowych FC Porto pojawiło się nagranie, na którym widać solenizanta, a do tego dobrano polskie wykonanie "sto lat". Huczne świętowanie urodzin Polaka ma większy sens biorąc pod uwagę ustalenia portugalskich mediów.
"A Bola" już donosi, że plan "Smoków" w sprawie przyszłości Pietuszewskiego ma być błyskawicznie zrealizowany i opracowany już odpowiednio wcześniej, aby działać jak najszybciej.
- "Smoki" wzmocnią kontrakt polskiego reprezentanta, pozyskanego z Jagiellonii w zimowym oknie transferowym. Początkowo umowa podpisana po jego przybyciu do Dragão w styczniu była ograniczona do czerwca 2029 roku, zgodnie z przepisami FIFA, które zabraniają nieletnim zawodnikom podpisywania profesjonalnych kontraktów dłuższych niż trzy lata, chroniąc w ten sposób wszystkie zaangażowane strony - czytamy.
Teraz, już jako pełnoletni zawodnik, Polak będzie mógł liczyć także na podniesienie swojej dotychczasowej pensji, a portugalski klub zabezpieczy się na wypadek zainteresowania ze strony innych klubów, podnosząc jego klauzulę wykupu. Co więcej, te warunki miały zostać uzgodnione już znacznie wcześniej.
- Porto kontynuuje prace nad przedłużeniem kontraktu o dwa kolejne sezony. Scenariusz ten został natychmiast uzgodniony z przedstawicielami zawodnika w momencie jego transferu z Jagiellonii, w ramach procesu prowadzonego z myślą o strategii. Ten nowy etap negocjacji powinien również obejmować rewizję klauzuli odstępnego, która obecnie wynosi 60 milionów euro, a także naturalną podwyżkę wynagrodzenia, która została już wynegocjowana i uwzględniona w rozwoju sportowym zawodnika - dodaje "A Bola".
Kiedy w styczniu Pietuszewski przenosił się do FC Porto, jego wartość rynkowa (według Transfermarkt.de) wynosiła 8 mln euro. Obecnie wynosi ona 20 mln i sprawia, że jest trzecim najwyżej wycenionym Polakiem - po Jakubie Kiwiorze (27 mln euro), Mattym Cashu (22) i ex aequo z Nicolą Zalewskim.