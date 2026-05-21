Od razu ruszyli do Pietuszewskiego. Ogromna kasa w grze, został tylko podpis

Kiedy Oskar Pietuszewski przenosił się latem z Jagiellonii Białystok do FC Porto można było zakładać, że jego kariera mocno przyspieszy, ale finalny efekt przekroczył nawet najśmielsze oczekiwania. Polski skrzydłowy z miejsca stał się jedną z najważniejszych postaci w ekipie "Smoków", a to wszystko jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności.

18. urodziny Oskara Pietuszewskiego nadeszły dopiero wczoraj i jak się okazuje, moment ten był wyczekiwany nie tylko przez samego zawodnika, ale przede wszystkim kierownictwo FC Porto, które doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak cennego zawodnika pozyskało z Jagiellonii podczas ostatniego okienka transferowego.

Z tej okazji w mediach społecznościowych FC Porto pojawiło się nagranie, na którym widać solenizanta, a do tego dobrano polskie wykonanie "sto lat". Huczne świętowanie urodzin Polaka ma większy sens biorąc pod uwagę ustalenia portugalskich mediów.

"A Bola" już donosi, że plan "Smoków" w sprawie przyszłości Pietuszewskiego ma być błyskawicznie zrealizowany i opracowany już odpowiednio wcześniej, aby działać jak najszybciej.

- "Smoki" wzmocnią kontrakt polskiego reprezentanta, pozyskanego z Jagiellonii w zimowym oknie transferowym. Początkowo umowa podpisana po jego przybyciu do Dragão w styczniu była ograniczona do czerwca 2029 roku, zgodnie z przepisami FIFA, które zabraniają nieletnim zawodnikom podpisywania profesjonalnych kontraktów dłuższych niż trzy lata, chroniąc w ten sposób wszystkie zaangażowane strony - czytamy.

Teraz, już jako pełnoletni zawodnik, Polak będzie mógł liczyć także na podniesienie swojej dotychczasowej pensji, a portugalski klub zabezpieczy się na wypadek zainteresowania ze strony innych klubów, podnosząc jego klauzulę wykupu. Co więcej, te warunki miały zostać uzgodnione już znacznie wcześniej.

- Porto kontynuuje prace nad przedłużeniem kontraktu o dwa kolejne sezony. Scenariusz ten został natychmiast uzgodniony z przedstawicielami zawodnika w momencie jego transferu z Jagiellonii, w ramach procesu prowadzonego z myślą o strategii. Ten nowy etap negocjacji powinien również obejmować rewizję klauzuli odstępnego, która obecnie wynosi 60 milionów euro, a także naturalną podwyżkę wynagrodzenia, która została już wynegocjowana i uwzględniona w rozwoju sportowym zawodnika - dodaje "A Bola".

Kiedy w styczniu Pietuszewski przenosił się do FC Porto, jego wartość rynkowa (według Transfermarkt.de) wynosiła 8 mln euro. Obecnie wynosi ona 20 mln i sprawia, że jest trzecim najwyżej wycenionym Polakiem - po Jakubie Kiwiorze (27 mln euro), Mattym Cashu (22) i ex aequo z Nicolą Zalewskim.

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP





