Ocenili debiut Jana Urbana w reprezentacji Polski. "I stał się cud"

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1. Nie ma co ukrywać, jest to niezwykle ważny punkt w kontekście walki o awans na przyszłoroczny mundial. Dzięki podziałowi punktów z tak silną ekipą biało-czerwoni nieco zniwelowali straty poniesione w czerwcu z Finlandią, kiedy to przegraliśmy 1:2. Cenny punkt zapewnił naszej kadrze Matty Cash, który z niesamowitą precyzją uderzyć w okienko bramki strzeżonej przez Barta Verbruggena.

Jednocześnie było to debiutanckie spotkanie Jana Urbana w roli selekcjonera. Szkoleniowiec miał naprawdę trudną przeprawę, ponieważ mierzył się z zespołem, z którym Polacy nie potrafią wygrać od 46 lat. Wydaje się, że mimo wymagającego rywala oraz wymagań, które ciążą na polskiej kadrze i jej selekcjonerze, Jan Urban spisał się naprawdę dobrze. Choć nie bał się zaskoczyć, wystawiając od pierwszej minuty debiutanta Przemysława Wiśniewskiego.

Ocenili Jana Urbana po debiucie na stanowisku selekcjonera Polaków

To właśnie takie, czasem niestandardowe decyzje definiują klasę szkoleniowca. Przemysław Wiśniewski zaprezentował się z naprawdę dobrej strony, czego przykładem jest nadanie mu najwyższej oceny spośród wszystkich Polaków przez TVP Sport.

Co więcej, Jan Urban nie bał się wprowadzać zawodników z Ekstraklasy (Grosicki, Kapustka, Wszołek), mimo niekorzystnego wówczas wyniku. Pozostawił również na boisku Matty'ego Casha, który w 80. minucie huknął na bramkę Holendrów jak z armaty. Co więcej, selekcjoner nie miał skrupułów, by ściągnąć przeciętnie grającego Roberta Lewandowskiego jako pierwszego swojego piłkarza.

A jak na debiut Jana Urbana patrzą eksperci? Wojciech Piela z Weszło nazwał go aż "Panem Trenerem Selekcjonerem". W serwisie X zaznaczył decyzje selekcjonera, które pokazały, że widzi więcej niż kibic czy dziennikarz.

- Zawsze człowiek na takim stanowisku powinien widzieć więcej niż przeciętny kibic czy dziennikarz, a mało było ludzi, którzy wstawiliby do wyjściowego składu debiutanta Wiśniewskiego czy wpuścili Kapustkę w formie z Legii. Jeden świetny mecz, drugi ważny udział przy golu. Lubię, gdy w ten sposób selekcjoner wyjaśnia świat - napisał Piela.

Mateusz Święcicki zaznaczył w studiu pomeczowym Meczyków, że Jan Urban miał wysoko zawieszoną poprzeczkę. Dziennikarz i komentator przyznał, że dla niego ten remis z Holandią to "wielkie zwycięstwo".

- Nie spodziewałem się remisu, dla mnie to wielkie zwycięstwo reprezentacji Polski - zwłaszcza, że Jan Urban, niczym Duplantis, miał poprzeczkę zawieszoną bardzo wysoko, jeśli chodzi o ten skok w pierwszym spotkaniu. Podsumowując - było nadspodziewanie dobrze - powiedział Mateusz Święcicki.

Wypowiedział się również dziennikarz Polsat News Bogdan Rymanowski. W serwisie X napisał, że Janowi Urbanowi dopisuje szczęście.

- I stał się cud! W piłce liczy się też szczęście. Jan Urban je posiada.

Natomiast Tomasz Hatta z portalu iGol podkreśla wagę zmian, jakie przeprowadził selekcjoner w meczu z Holandią. Przyznał, że miał co do nich nosa.

- Jan Urban wolał pozostawić Casha na boisku, mimo średniego spotkania i dać Wszołka na lewe wahadło, poświęcając Zalewskiego. No trafił i to trzeba mu przyznać - czytamy.

Z kolei Jakub Kłyszejko z TVP Sport wyliczył to, co wyszło Janowi Urbanowi. Dziennikarz zauważył, że trenerowi udało się odwrócić wynik meczu na wyjeździe, urwać punkty wymagającemu rywalowi, dokonać trafnych zmian czy sprawić, że żaden z zawodników nie obejrzał żółtej kartki.

Jan "Reprezentację Zbaw" Urban

Kolejny mecz w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 reprezentacja Polski zagra z Finlandią. Start w najbliższą niedzielę o 20:45. Relację tekstową będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

„Nie można robić czterech pożegnań”. Hajto o decyzjach Grosickiego Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban i Denzel Dumfries Netherlands v Poland East News

Jan Urban MARCEL VAN DORST AFP

Nicola Zalewski i Jan Urban MARCEL VAN DORST AFP