O Zielińskim głośno we Włoszech, Inter ogłasza. Jest oficjalny komunikat

Już za trzy tygodnie piłkarska reprezentacja Polski przystąpi do jednego z najważniejszych meczów tego roku - półfinału baraży z Albanią w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Należy trzymać kciuki, że na to spotkanie nasi zawodnicy przystąpią w możliwie najdoskonalszej formie.

W ostatnim czasie niezwykle głośno we Włoszech jest o Piotrze Zielińskim. Pomocnik zdaje się notować najlepsze występy w barwach Interu Mediolan od czasu transferu i znakomicie radzi sobie z piłką przy nodze. Z tego względu dostaje on szansę na grę w niemal każdym meczu od pierwszej minuty, jedynie z małymi wyjątkami.

W samym lutym zaliczył aż siedem występów, czyli o jedno mniej, niż miał do rozegrania Inter Mediolan. Mimo dwóch porażek w fazie play-off Ligi Mistrzów i odpadnięcia z rozgrywek przeciwko Bodo/Glimt włoski gigant doskonale sprawował się w ligowych zmaganiach. Zaliczył aż sześć zwycięstw z rzędu, co pozwoliło na umocnienie się na pozycji lidera Serie A.

Kilka dni po zakończeniu miesiąca klub ogłosił fantastyczną wiadomość ws. naszego zawodnika.

Zieliński wyróżniony, kapitalna wiadomość. Inter ogłasza

W czwartek oficjalnie ogłoszono, że 31-latek został piłkarzem miesiąca w klubie. W końcu ten zdobył dwa gole, z czego jednego na wagę wygranej w arcyważnym starciu z Juventusem. Do tego był wielokrotnie kluczową postacią drużyny i zarządzał grą w odpowiedni sposób.

- Dwa kluczowe gole i kilka niezapomnianych momentów - napisał Inter.

Rozwiń

Najbliższy mecz Inter Mediolan rozegra w niedzielę 8 marca. Będzie to spotkanie derbowe z AC Milan w ramach 28. kolejki Serie A. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

Piotr Zieliński IMAGO/www.imagephotoagency.it East News

Piotr Zieliński Loris Roselli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News

Kontuzja może być dobra dla Lewandowskiego? Zaskakujące słowa eksperta Polsat Sport