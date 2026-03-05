O Zielińskim głośno we Włoszech, Inter ogłasza. Jest oficjalny komunikat
Aż osiem meczów w lutym rozegrał Inter Mediolan. W niemal wszystkich minuty otrzymał Piotr Zieliński, który strzelił dwa gole i miał spory wpływ w kreowanie akcji ofensywnych zespołu. Jego dyspozycja została doceniona przez klub, co poskutkowało oficjalnym komunikatem w jego sprawie. I to na trzy tygodnie przez ważnym meczem reprezentacji Polski z Albanią.
Już za trzy tygodnie piłkarska reprezentacja Polski przystąpi do jednego z najważniejszych meczów tego roku - półfinału baraży z Albanią w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Należy trzymać kciuki, że na to spotkanie nasi zawodnicy przystąpią w możliwie najdoskonalszej formie.
W ostatnim czasie niezwykle głośno we Włoszech jest o Piotrze Zielińskim. Pomocnik zdaje się notować najlepsze występy w barwach Interu Mediolan od czasu transferu i znakomicie radzi sobie z piłką przy nodze. Z tego względu dostaje on szansę na grę w niemal każdym meczu od pierwszej minuty, jedynie z małymi wyjątkami.
W samym lutym zaliczył aż siedem występów, czyli o jedno mniej, niż miał do rozegrania Inter Mediolan. Mimo dwóch porażek w fazie play-off Ligi Mistrzów i odpadnięcia z rozgrywek przeciwko Bodo/Glimt włoski gigant doskonale sprawował się w ligowych zmaganiach. Zaliczył aż sześć zwycięstw z rzędu, co pozwoliło na umocnienie się na pozycji lidera Serie A.
Kilka dni po zakończeniu miesiąca klub ogłosił fantastyczną wiadomość ws. naszego zawodnika.
Zieliński wyróżniony, kapitalna wiadomość. Inter ogłasza
W czwartek oficjalnie ogłoszono, że 31-latek został piłkarzem miesiąca w klubie. W końcu ten zdobył dwa gole, z czego jednego na wagę wygranej w arcyważnym starciu z Juventusem. Do tego był wielokrotnie kluczową postacią drużyny i zarządzał grą w odpowiedni sposób.
- Dwa kluczowe gole i kilka niezapomnianych momentów - napisał Inter.
Najbliższy mecz Inter Mediolan rozegra w niedzielę 8 marca. Będzie to spotkanie derbowe z AC Milan w ramach 28. kolejki Serie A. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.