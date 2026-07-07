O reprezentancie Polski usłyszała cała Europa. Teraz chce szybkiej wyprowadzki

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Mateusz Kochalski udany występami w ostatniej edycji Ligi Mistrzów zrobił sobie porządną reklamę w całej Europie. Teraz w życiu reprezentanta Polski zapowiadają się spore zmiany. Jak donosi "Fakt" Kochalski tego lata odejdzie z azerskiego Karabachu Agdam. Głównym celem dla 25-latka jest rozwijanie kariery w mocniejszej lidze.

Bartłomiej Drągowski i Mateusz Kochalski
Bartłomiej Drągowski i Mateusz KochalskiPRZEMYSLAW NIJAKOWSKI/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Mateusz Kochalski opuścił Polskę w 2024 roku, będąc jednym z wyróżniających się bramkarzy w Ekstraklasie. Wybór kolejnego klubu dla wielu był jednak nieoczywisty. Polak zdecydował się wyjechać do Azerbejdżanu i zasilił szeregi tamtejszego hegemona Karabachu Agdam.

Kochalski szybko dorobił się w nowym klubie pozycji pierwszego bramkarza. Nagrodą były występy w europejskich pucharach, w których zrobił prawdziwą furorę. Polak był bohaterem już w eliminacjach, gdy znakomitymi interwencjami zapewnił awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

W zasadniczej fazie najbardziej elitarnych rozgrywek o Polaku zrobiło się bardzo głośno. Kochalski notował kilka znakomitych występów, a apogeum nastąpiło w starciu z Napoli. 25-latek obronił wówczas rzut karny wykonywany przez Rasmusa Hojlunda. Media w całej Europie rozpisywały się o Polaku, którego łączono m.in. z niemieckimi i włoskimi klubami.

Wiele wskazuje na to, że reprezentant Polski już wkrótce opuści Karabach. Jego transfer do mocniejszej ligi wydaje się być już tylko kwestią czasu.

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Wojciech Kulak, Tomasz Chabiniak

Mateusz Kochalski szykuje się do wyprowadzki z Azerbejdżanu. Będzie kolejny transfer

Jak donosi "Fakt" Kochalski tego lata ostatecznie rozstanie się z Karabachem Agdam. Jego umowa co prawda obowiązuje jeszcze przez co najmniej rok, jednak spekulacje dotyczące jego przyszłości wciąż nie ustają. Polski bramkarz chciałby spróbować swoich sił w mocniejszej lidze. Na ten moment nie wiadomo jednak, do jakiego klubu mógłby trafić.

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy Kochalski jest bliski opuszczenia klubu. Zimą chętny na jego usługi był Widzew Łódź. W tej sprawie doszło do kontaktu obu stron, ostatecznie jednak z Azerbejdżanu nadeszła odmowa. Widzew wówczas postawił na inną opcję, ściągając do siebie Bartłomieja Drągowskiego.

- Koniec końców i tak z transferu nic nie wyszło, bo szefowie Karabachu nie zgodzili się. Tak się akurat składa, że rezerwowy bramkarz ma kontuzję, z rejestracją nowego mogłyby być problemy. A ja jestem dla drużyny na tyle ważny, że Karabach odrzucił ofertę Widzewa - opowiadał Kochalski na łamach "Przeglądu Sportowego Onet".

Bez względu na trwające spekulacje Kochalski wciąż jest zawodnikiem Karabachu. Jego drużyna nowy sezon w europejskich pucharach rozpocznie już w najbliższy czwartek. Azerowie w ramach pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy zmierzą się z islandzkim Vestri.

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Dwóch bramkarzy ubranych w bordowe stroje treningowe stoi na murawie boiska, obok bramki, na tle reklam sponsorów widocznych na bandach.
Mateusz Kochalski (w centralnej części zdjęcia) w kręgu zainteresowań Borussii DortmundGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Piłkarz w żółtym stroju bramkarskim z logo sponsorów, stojący na boisku podczas meczu piłkarskiego, w tle rozmyta widownia ubrana głównie w czerwono-białe barwy.
Mateusz KochalskiMATTHIEU MIRVILLEAFP


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