O której Polacy grają z Finlandią? Gdzie oglądać? [ELIMINACJE MŚ, TRANSMISJA]

Mecz Polska - Finlandia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Polska - Finlandia. O której godzinie piłkarze grają dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentację Polski po remisie 1:1 z Holandią czeka mecz z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ostatnie bezpośrednie starcie obu tych ekip sprawiło, że Biało-Czerwoni mają pewne rachunki do wyrównania. Mecz w Helsinkach zakończył się bowiem kompromitującą porażką naszego zespołu 1:2. To spotkanie okazało się ostatnim dla Michała Probierza w roli selekcjonera.

Ostatnia wizyta Finów w Polsce miała miejsce w 2020 roku. Wówczas Biało-Czerwoni zwyciężyli aż 5:1. Cztery lata wcześniej z kolei pokonali zespół ze Skandynawii 5:0. Łączny bilans meczów Polski z Finlandią to 34 spotkania, 22 zwycięstwa Biało-Czerwonych, osiem remisów i cztery wygrane rywali oraz 83-31 w bramkach na naszą korzyść.

Mecz Polska - Finlandia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej.

