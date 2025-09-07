O której Polacy grają z Finlandią? Gdzie oglądać? [ELIMINACJE MŚ, TRANSMISJA]
Mecz Polska - Finlandia zostanie rozegrany już dzisiaj. Biało-Czerwoni będą chcieli zrewanżować się skandynawskiej drużynie za kompromitującą porażkę w Helsinkach. O której mecz Polska - Finalndia? Gdzie oglądać? Piłka nożna. Eliminacje mistrzostw świata. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Polska - Finlandia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Reprezentację Polski po remisie 1:1 z Holandią czeka mecz z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ostatnie bezpośrednie starcie obu tych ekip sprawiło, że Biało-Czerwoni mają pewne rachunki do wyrównania. Mecz w Helsinkach zakończył się bowiem kompromitującą porażką naszego zespołu 1:2. To spotkanie okazało się ostatnim dla Michała Probierza w roli selekcjonera.
Ostatnia wizyta Finów w Polsce miała miejsce w 2020 roku. Wówczas Biało-Czerwoni zwyciężyli aż 5:1. Cztery lata wcześniej z kolei pokonali zespół ze Skandynawii 5:0. Łączny bilans meczów Polski z Finlandią to 34 spotkania, 22 zwycięstwa Biało-Czerwonych, osiem remisów i cztery wygrane rywali oraz 83-31 w bramkach na naszą korzyść.
