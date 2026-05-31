O której mecz Polska - Ukraina dzisiaj? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA TV]

Mecz Polska - Ukraina zostanie rozegrany dzisiaj 31 maja o godzinie 17:30 na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

O której mecz Polska - Ukraina? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski nie przebrnęła baraży o mundial 2026. Nasi piłkarze zwyciężyli w półfinale z Albanią, ale w finale musieli uznać wyższość Szwedów, przegrywając 2:3. W związku z tym kadra w czerwcu zagra tylko towarzysko, a jej pierwszym rywalem będzie Ukraina.

Ukraińcy także na poziomie baraży przegrali walkę o wyjazd na mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Nasi wschodni sąsiedzi ulegli w półfinale Szwedom 1:3 i dlatego 31 marca zagrali już towarzysko, pokonując Albanię 1:0. Wcześniej w grupie eliminacyjnej Ukraina zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Francji.

Ostatnie dwa mecze Polski z Ukrainą także miały charakter towarzyski. W 2024 Polacy tuż przed Euro wygrali 3:1, a cztery lata wcześniej 2:0. Oba zespoły zagrały dotychczas przeciwko sobie 10 razy. Pięciokrotnie wygrywali "Biało-Czerwoni", dwa razy padł remis, a trzykrotnie zwyciężali Ukraińcy.

Mecz Polska - Ukraina zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30 na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Reprezentacja Polski, 31.03.2026 r. Grzegorz Wajda East News

Jan Urban i Robert Lewandowski Netherlands v Poland East News





Ten piłkarz zasłużył na powołanie do kadry? "Złapałby Pana Boga za nogi" Polsat Sport