O której mecz Holandia - Polska ? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Holandia - Polska zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale TVP, a stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jakim składem Polska zagra w debiucie Jana Urbana? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polska - Holandia. Gdzie i o której oglądać piłkarzy dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski po fatalnej wpadce i zamieszaniu związanym z opaską kapitańską, co w konsekwencji doprowadziło do dymisji Michała Probierza, czeka nowe otwarcie. Już dzisiaj debiut w roli selekcjonera zanotuje Jan Urban.

Nowego trenera "Biało-Czerwonych" czeka bardzo trudne zadanie. Terminarz sprawił bowiem, że Polacy zagrają dzisiaj z Holandią, czyli najtrudniejszym rywalem w "polskiej" grupie eliminacji mistrzostw świata. "Oranje" jak dotąd rozegrali dwa spotkania i oba wygrali. Najpierw pokonali 2:0 Finlandię, a następnie rozbili 8:0 Maltę.

Polscy piłkarze także mają na koncie dwa zwycięstwa, ale w trzech meczach. Najpierw udało im się po męczarniach wygrać 1:0 z Litwą, następnie 2:0 z Maltą, natomiast w Helsinkach doszło do kompromitującej porażki 1:2 z Finlandią.

Polska z Holandią grała jak do tej pory 20-krotnie. Nasza kadra zdołała wygrać jedynie w trzech spotkaniach, siedem zremisowała, a aż 10 meczów padło łupem Holendrów. Po raz ostatni "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z "Oranje" na Euro 2024 i przegrali wówczas 1:2, po honorowym trafieniu Adama Buksy. Natomiast ostatnia wizyta Polaków w Holandii miała miejsce w 2022 roku w ramach fazy grupowej Ligi Narodów i wówczas padł remis 2:2.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale TVP 1, a stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej.

