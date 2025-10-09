Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której gra reprezentacja Polski? Gdzie oglądać mecz z Nową Zelandią? [TRANSMISJA, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Mecz Polska - Nowa Zelandia zostanie rozegrany już dziś wieczorem. Selekcjoner Jan Urban będzie miał dzięki temu okazję, by przetestować kilku piłkarzy. Dla obu zespołów będzie to trzecie bezpośrednie spotkanie w historii. O której godzinie mecz Polska - Nowa Zelandia? Gdzie oglądać? Program TV. Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Reprezentacja Polski zagra dzisiaj z Nową Zelandią
Reprezentacja Polski zagra dzisiaj z Nową Zelandią Krzysztof PorębskiAFP

Mecz Polska - Nowa Zelandia odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Stream online będzie z kolei dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Learner Tien - Daniil Medvedev. Skrót meczuPolsat Sport

O której gra reprezentacja Polski z Nową Zelandią? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, PROGRAM TV]

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwsze zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana. W jego trakcie "Biało-Czerwoni" zremisowali 1:1 z Holandią i pokonali 3:1 Finlandię. Teraz czekają ich starcia z Nową Zelandią oraz Litwą.

Z Nową Zelandią Polacy zmierzą się towarzysko, co w dzisiejszym terminarzu jest rzadkością. Dzięki temu selekcjoner będzie miał okazję, by przetestować takich zawodników, jak choćby Michał Skóraś czy Kacper Kozłowski, którzy powracają do gry w kadrze po długiej przerwie.

Polska i Nowa Zelandia grał ze sobą tylko dwukrotnie. Ostatni raz w 2002 roku, towarzysko. Wówczas "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 2:0 po golach Krzysztofa Ratajczaka i Mariusza Kukiełki. Pierwszy raz miał miejsce trzy lata wcześniej w 1999 roku. Spotkanie rozegrano w ramach Turnieju Czterech Narodów w Bangkoku. W regulaminowym czasie był bezbramkowy remis i dopiero po rzutach karnych Polacy wygrali 5:4.

Mecz Polska - Nowa Zelandia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Towarzyskie
Główna runda
09.10.2025
20:45
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Stream online będzie z kolei dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Zobacz również:

Kacper Kozłowski i Lamine Yamal
Reprezentacja

Przebił go dopiero Lamine Yamal, teraz ujawnia. "Nie byłem przygotowany"

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Trzech polskich piłkarzy w białych koszulkach z czerwonym godłem, klęczy na murawie stadionu i świętuje wspólnie zdobycie gola, uśmiechając się do obiektywu, wokół trybuny pełne kibiców.
Piotr Zieliński, Matty Cash i Nicola ZalewskiAndrzej IwańczukAFP
Piłkarze reprezentacji Polski w białych koszulkach świętują sukces na murawie stadionu, jeden z zawodników z numerem 13 na plecach przytula kolegę z drużyny, w tle trybuny wypełnione kibicami.
Jakub Kamiński, Matty Cash i Przemysław WiśniewskiPiotr Dziurman/REPORTEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja