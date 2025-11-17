Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której godzinie mecz Malta - Polska? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski w ostatnim meczu fazy grupowej eliminacji mistrzostw świata 2026 zagra z Maltą. Stawką tego spotkania będzie zachowanie miejsca w pierwszym koszyku podczas losowania baraży. O której Polska gra z Maltą? Gdzie obejrzeć? Piłka nożna, transmisja na żywo, program TV. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Tomasz Kędziora w barwach reprezentacji Polski
Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Tomasz Kędziora w barwach reprezentacji PolskiIgor JakubowskiNewspix.pl

Mecz Malta - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Hajto grzmi ws. Lewandowskiego. "Nie może być specjalnych zasad!"Polsat Sport

Reprezentacja Polski ma przed sobą ostatni mecz eliminacji mistrzostw świata 2026, który jednocześnie będzie jej ostatnim w tym roku kalendarzowym. "Biało-Czerwoni" w najbliższym spotkaniu zmierzą się z na wyjeździe z Maltą.

Polacy przystąpią do tego starcia po solidnym remisie 1:1 z Holandią. Z kolei Malta sensacyjnie ograła w Helsinkach Finlandię 1:0. Było to pierwsze historyczne zwycięstwo Maltańczyków w konfrontacjach z Finami. Dzisiejsi rywale piłkarze Jana Urbana nie grają już o nic, natomiast zadaniem Polski będzie zachowanie miejsca w pierwszym koszyku podczas losowania baraży, co pozwoli uniknąć potencjalnie najsilniejszych rywali.

Dla obu zespołów będzie to piąte bezpośrednie starcie. Bilans zdecydowanie przemawia za reprezentacją Polski, która wygrała wszystkie cztery spotkania. Po raz ostatni oba zespoły zmierzyły się w trakcie tych eliminacji. Wówczas "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 2:0, jeszcze za kadencji Michała Probierza.

