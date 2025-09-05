O 19:07 Robert Lewandowski zabrał głos. Wymowne 13 sekund. "Mam nadzieję"

W czwartkowy wieczór w Rotterdamie reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Holandią. Gola na wagę remisu strzelił Matty Cash. Punkt dla naszej drużyny jest niezwykle ważny, ale jeszcze ważniejsze będzie zwycięstwo w niedzielnym meczu z Finlandią. Podopieczni Jana Urbana nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów z rywalem, z którym przegrali 1:2 w obecnej kampanii.

Apel Lewandowskiego do kibiców. Wymowne 13 sekund

Reprezentanci wrócili już z Rotterdamu do Katowic, gdzie przygotowują się do meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Była godzina 19:07, kiedy to na profilu "Łączy nas piłka" pojawiło się krótkie, 13-sekundowe nagranie z udziałem Roberta Lewandowskiego.

Drodzy kibice! Dziękujemy wam za wsparcie w meczu z Holandią w Rotterdamie. A teraz przed nami bardzo ważny mecz z Finlandią w Chorzowie, więc mam nadzieję, do zobaczenia. Czekamy na was i bądźmy razem

Mecz Polska - Finlandia odbędzie się w niedzielę (7 września) o godz. 20:45. Relację tekstową będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Polska w grupie G eliminacji do mistrzostw świata zajmuje obecnie drugie miejsce. Na swoim koncie ma 7 punktów. Dokładnie tyle samo, co trzecia Finlandia. Liderem jest Holandia, która ma także 7 "oczek", ale o jedno spotkanie rozegrane mniej. Tak więc to między tymi trzema zespołami rozstrzygnie się kwestia awansu na przyszłoroczny mundial. Bezpośrednią promocję uzyska tylko zwycięzca grupy. Druga drużyna szansę na awans będzie miała w barażach.

Robert Lewandowski już trenuje! Czy wyjdzie na mecz z Austrią? WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Robert Lewandowski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP

Robert Lewandowski przed meczem z Holandią Micha³ Meissner PAP

Jan Urban i Robert Lewandowski Netherlands v Poland East News